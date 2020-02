Bijimine regresa a El Arcángel

Considerado uno de los valores emergentes de la cantera del Córdoba CF, Jonathan Bijimine jamás cumplió las altas expectativas puestas en él por el club de El Arcángel. Firmado para el Córdoba B con solo 19 años en el 2014, el central franco-congoleño sabe lo que es pasar por todas las categorías con la zamarra blanquiverde.

En el filial estuvo en Tercera y en Segunda B. Fue uno de los protagonistas del ascenso a la división de bronce y titular indiscutible para Luis Carrión, el ahora entrenador del Numancia y que por aquel entonces confió en Bijimine para promocionar al primer equipo en la temporada 2014/15, la del breve paso por Primera. En la máxima categoría del fútbol profesional debutó en un partido en el campo del Eibar en el que el equipo blanquiverde cayó por 3-0.

Del gusto de Carrión

Tras el descenso a Segunda, Bijimine se hizo un hueco de forma progresiva. Primero con José Luis Oltra y luego con Luis Carrión, que le había tenido en el filial. El central franco-congoleño jugó 20 partidos en la campaña 2016/17, precisamente la que marcó su final en el Córdoba CF por un aspecto, el extradeportivo, que pesó en su salida por la puerta de atrás. Un adiós muy diferente al previsto por el club, dirigido por Carlos González, que esperaba sacar tajada económica por Bijimine siguiendo el sendero abierto por Florin Andone y Fede Vico poco tiempo antes.

El accidente del adiós

Fue el 6 de febrero del 2017. Bijimine se salió de la calzada con su vehículo, un coche de alquiler, en la zona del Polígono de Las Quemadas. Se le sometió a un control de alcoholemia en el que dio positivo y, posteriormente, fue trasladado al hospital Reina Sofía.

Probó suerte en Grecia y República Checa antes de regresar para jugar en el Logroñés

El club, a pesar de que era titular y de que estaba en zona de descenso, tomó la drástica medida de sancionarle y apartarle del equipo. El Córdoba CF de Carrión peleaba por eludir el descenso, pero Bijimine ya no volvió a vestirle con la elástica blanquiverde. Al final, la escuadra blanquiverde salvó la categoría pero no el puesto del hoy defensa del Algeciras, que se marchó al Apollon Smyrnis griego antes de iniciar un periplo en el que pasó por el FC Fastav Zlin checo, el Alcorcón, el Logroñés, el San Sebastián de los Reyes y, finalmente, un Algeciras que visita en puestos de descenso a Tercera el estadio en el que durante varios años defendió al Córdoba CF en todas las categorías profesionales y no profesionales.

«Un partido especial»

Por todo ello, Bijimine reconoció esta semana que «será un partido especial porque llegué a España con 20 años y Córdoba fue mi primera ciudad». Aunque no la última. Después de regresar a España firmó por el Alcorcón, aunque no llegó a debutar antes de marcharse al Logroñés. En el equipo riojano tampoco encontró su sitio. No fue hasta esta 2019/20 cuando volvió a asentarse y a sentirse importante en un club, aunque en una pelea muy diferente a la que se imaginaría cuando jugó en Eibar en Primera.

Firmó por el Algeciras en el mercado invernal y desde entonces lo ha jugado todo

En el San Sebastián de los Reyes fue una pieza importante y se enfrentó al Córdoba CF en Copa del Rey, en una eliminatoria vencida por el equipo madrileño por 2-0. Su buen hacer en el Sanse llamó la atención del Algeciras. En el club gaditano lo ha jugado todo desde su fichaje a finales del pasado mes de enero. Ahora, con la lección vital aprendida y los 25 años cumplidos, Bijimine espera aportar su granito de arena para salvar la categoría de bronce en Algeciras y aspirar a nuevos retos el próximo curso. Por qué no en el fútbol profesional. Edad tiene y también un físico prodigioso.

En Córdoba aún se le recuerda como aquella promesa que no cuajó y, obviamente, por un incidente extradeportivo que cercenó sensiblemente sus opciones de futuro en un El Arcángel que hoy verá el regreso del que fue uno de sus jugadores de referencia durante una época de turbulencias.