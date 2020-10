Bernardo: "Es un paso atrás para coger impulso y dar dos hacia adelante"

Para el final, el gesto identitario. El Córdoba CF presentó por fin a Bernardo Cruz, que liucirá el dorsal 12 y será uno de los cuatro capitanes en esta temporada en la que se ha puesto como objetivo el regreso al fútbol profesional. Y uno de los que han de pilotar esa nave es el central formado en la cantera del Córdoba CF, del que salió después de lograr el ascenso a Primera, con protagonismo, en aquella inolvidable temporada 13-14. Tras pasar por la cantera sevillista y por varios equipos de Segunda, ascender con el Granada a Primera y desvincularse de la entidad nazarí, el cordobés ha regresado a casa con un contrato de larga duración (tres años) y dando el relevo a Javi Flores como símbolo cordobesista que regresa a El Arcángel.

Bernardo Cruz ha iniciado su comparecencia con una frase significativa: “Soy todo vuestro, nunca mejor dicho”. El central cordobés admitió que se sentía “como un niño en Día de Reyes” y aseguró tener unas “ganas inmensas de demostrar esa capacidad que tenemos los cordobeses de resurgir de nuestras cenizas y sacar lo mejor de nosotros en los peores momentos”

El canterano aseguró que regresa al Córdoba CF “un Bernardo diferente, más maduro, más asentado, con más experiencia en la categoría” a pesar de que nunca ha jugado en Segunda B, porque “los conceptos y forma de jugar en España es muy parecida. Equipos de Segunda B pueden jugarle de tú a tú a equipos de Segunda y en los formatos de Copa se ve”, ya que en su opinión, “un equipo trabajado puede rendir en cualqiuer categoría”. En definitiva, Bernardo Cruz aseguró que “voy a intentar demostrar en lo que soy bueno”.

También se le preguntó a Bernardo cuál fue el comentario o la reacción de su hermano Fran cuando le informó de que regresaba al Córdoba. “Sonrió”, comentó, “y no hay nada mejor que una sonrisa sincera. Somos más que hermanos y ser feliz por la alegría del otro es ser feliz dos veces”, aseveró. Además, se le preguntó si se ve junto a él vistiendo de blanquiverde de nuevo, a lo que respondió que “por supuesto, claro que sí. Es una posibilidad que está encima de la mesa seguro. Me imagino que un central, muy experimentado, que es de la casa, que sabe lo que es esto y que seguramente encaje en el proyecto deportivo”, entraría en los planes de los dirigentes del club. “En este caso, la dirección deportiva lo habrá barajado en el mercado, pero por circunstancias no habrá podido ser. Un jugador” de las características de su hermano Fran “y su experiencia entiendo que tiene cabida en un proyecto así. Y por lo que significa ser canterano y lograr el ascenso cuando se logró. Y sí, y tanto que tiene cabida”, insistió.



Bernardo declaró que en su nueva etapa en el Córdoba CF intentará “ser el reflejo de una trayectoria en cantera como es la del Córdoba. Muchos compañeros han estado a mi lado” a lo largo de su carrera deportiva, “han querido llegar al primer equipo y no han llegado por diversos motivos”, por lo que “un poquito de mis compañeros en la Ciudad Deportiva, en los campos de albero, compañeros en el filial y en el primer equipo, un poco de cada uno de ellos vienen conmigo”, manifestó, ya que a su juicio, todos los compañeros en su etapa como futbolista le han hecho “mejor compañero y mejor futbolista”.

Para el canterano “es la mejor manera de volver, con ilusión, acordarme de esos compañeros que me han ayudado y también hacen que vuelva al Córdoba, a un proyecto así, lo que significa para ellos, la exigencia del proyecto, el grupo inversor que hay detrás y que hayan apostado por mí en esta situación”.

Destacó especialmente Bernardo Cruz en su presentación oficial el cambio que ha dado el Córdoba CF en los últimos meses después de enterarse “de la situación que estaban pasando los compañeros, no era agradable, pero cuando vuelve un proyecto totalmente saneado da gusto volver así”, por lo que remarcó esa “limpieza a nivel institucional” como “fundamental, porque estábamos prácticamente desaparecidos. Da gusto volver a un sitio que está saneado en todos los sentidos”.

Además, agradeciendo las palabras de Juanito, en las que reconoció la predisposición del jugador a regresar al Córdoba CF, Bernardo declaró que “no solo es mi predisposición, sino también la de ellos, que me den oportunidad a ayudar en una situación así” y se autodefinió como uno más. “Cuando me toque participar en el campo, con los compañeros, lo haré y cuando esté fuera seré uno más. uegan 25 más todo el staff técnico que conforma una plantilla y para lograr proyectos así es muy importante tener claro que el club está por encima de todo, por encima de cualquier jugador”, avisó uno de los cuatro capitanes de la plantilla blanquiverde, que reiteró que “cuando se consiguen éxitos en proyectos así es porque el grupo ha tenido más fuerza que cualquier individualidad. Si Pepillo me necesita me va a tener a su lado”, remarcó.

Sobre las sensaciones de regresar a El Arcángel de nuevo, vistiendo la blanquiverde, aunque con 800 aficionados nada más, Bernardo recordó que ya volvió con otros equipos y que “los sentimientos son encontrados. Hoy entrené aquí y el entreno es diferente. Sientes un hormigueo, mariposas también, porque la competición está cerca. Sentiré algo especial”, reconoció, “un sentimiento también un poco extraño por ver el estadio así, una pena, pero estaremos focalizados en el partido, en sumar los tres puntos y después del partido ya habrá momentos de dulzura, de acordarnos de lo bonito que es, pero al saltar al campo, con todos nuestros respetos, a ganarle al Lorca.

Bernardo valoró que para él su vuelta al Córdoba CF es “un paso atrás par coger impulso y dar dos hacia adelante”, ya que “las categorías vienen y van. Para mí es no es un paso atrás venir a Córdoba”, poirque a la entidad blanquiverde “lo normal es decirle que sí. Por ser canterano, de esta ciudad y haber logrado cosas bonitas con este club” y ante un proyecto -sobre el que insistió mucho-, para volver “.de nuevo en la rueda del fútbol profesional”.