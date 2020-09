Bernardo Cruz se estrena en los entrenamientos

El Córdoba CF realizó en El Arcángel la penúltima sesión de trabajo antes de viajar hacia el segundo stage de la pretemporada -que acontecerá en Montecastillo (Jerez de la Frontera)-. El plantel de Juan Sabas afrontó una calurosa jornada que dio comienzo a las 9.30 horas y contó, entre otras novedades, con la presencia de Bernardo Cruz. El zaguero debutó en estas lides a nivel grupal y recibió constantemente consejos del jefe de los servicios médicos del club, Víctor Salas. No obstante, una vez completado el circuito de fuerza, el cordobés se mantuvo al margen junto al recuperador, Javier Poveda, y los tocados Álex Robles y Xavi Molina.

En la animada sesión ya estuvo también el guardameta Julian Laverge tras unos días ausente. El atacante Carlos Valverde figuró al inicio, pero se marchó hacia el gimnasio nada más acabar el citado circuito. Cabe recordar que el miércoles no participó en el partidillo por molestias físicas y que el jueves no entrenó en la Ciudad Deportiva. La ausencia más relevante, además de las habituales de Djak Traoré e Iván Robles, fue la de Federico Piovaccari. El italiano no saltó al verde ribereño quedándose en el interior de las instalaciones deportivas.

La matinal presentó a una plantilla muy motivada y centrada exclusivamente en lo que ocurría dentro del terreno de juego. El segundo entrenador blanquiverde, Manuel Robles, y el preparador físico, Rubén Betanzos, comandaron la actividad mientras el míster, Juan Sabas, observaba los diversos ejercicios planteados para el arranque. Así pues, efectuaron pases y controles y un rondo fijado en el centro del campo que arrancó alguna que otra sonrisa. Robles, de hecho, integró ese grupo y motivó a los jugadores mediante comentarios cargados de cierta sorna gaditana.

Buen ambiente

El buen ambiente generado continuó por sus fueros al llevar a cabo la escalera con doble apoyo. Incluso algunos futbolistas tuvieron que atravesar el pasillo formado por el resto después de no conseguir completar en condiciones lo estipulado. Nada más concluir esa parte del entreno, Sabas tomó el mando de las operaciones cuando se centraron en labores de posicionamiento, llegada y evolución. El madrileño valoró la aportación de Jesús Álvaro por el costado izquierdo y probó a Luismi Redondo como delantero, circunstancia que el joven aprovechó dejando muestras de su desparpajo.

Lo que quería el entrenador, ante todo, era calidad en el ejercicio y limpieza. Por ello ordenó, en determinados momentos, que no aceleraran el ritmo para que quedaran las explicaciones lo más nítidas posibles. El centrocampista Mario Ortiz, totalmente integrado con sus compañeros, repartió el juego a las bandas y aportó jerarquía a una zona clave en el once. Lo único que mermó al cántabro fue una ampolla en su pie derecho que le obligó a parar unos minutos para curársela. Tampoco desagradó a Sabas la capacidad de Antonio Moyano a la hora de buscar espacios y pidió un poco más a otros hombres como Fran Gómez.

Los goles obtenidos en ese tramo de acercamientos al área se acumularon para el partidillo en dimensiones reducidas. El director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, y Raúl Cámara -enlace entre el vestuario y la cúpula cordobesista- no perdieron detalle desde el Anfiteatro del estadio. Ahí pudieron comprobar cómo Thierry Moutinho dejó muestras inequívocas de su calidad y el buen estado de forma de Miguel de las Cuevas. Javi Flores abandonó el entrenamiento y Salas lo sustituyó para cerrar otra pieza más del planning diseñado.

Amistoso ante el filial

Las jugadas a balón parado y los estiramientos cerraron el viernes para el Córdoba. El sábado, a las 9.00 horas, disputarán contra el Córdoba B la segunda prueba de la pretemporada. En la primera, también ante los chicos de Germán Crespo, se impusieron por 2-0 gracias a los goles de De las Cuevas y Willy Ledesma. Será la última actividad en tierras cordobesas hasta prácticamente mediados de septiembre, fechas en las que volverán de la concentración.