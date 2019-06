Berges: "La situación que hemos vivido ha sido un descenso encubierto"

El ya exdirector deportivo del Córdoba CF, Rafa Berges, se despidió del club en una rueda de prensa en la que habló claro sobre la experiencia que ha vivido en una temporada triste que ha acabado con el descenso en Segunda B. "Han sido los peores diez meses de mi vida. Pido disculpas por lo que haya salido mal que haya sido responsabilidad mía".

Berges señaló que “la situación que hemos vivido ha sido en realidad un descenso encubierto. Los fichajes los ha hecho la Liga. Por ejemplo, pudo venir Javi Varas que no seguía en el Granada por el mínimo federativo porque estaba sin equipo. Sin embargo había sospechas en la Liga de que iba a venir en realidad por más dinero, porque su ficha en la campaña anterior era muy superior, y no pudo venir”.

“Culpar a Curro Torres, Francisco o Jose – José Manuel Sandoval- de lo que ha pasado no es justo. No se les han dado las condiciones mínimas para salvarse. Jose venía de una situación anterior de desgaste con el vestuario y el presidente que le pasó factura. Como club, no le hemos dado a los entrenadores ni la más mínima dinámica para trabajar bien”, apuntó Berges.

Berges fue consciente de la realidad que había “cuando no pudimos inscribir a Pawel y Edu Ramos. Me eché las manos a la cabeza y vi que ya era muy difícil. La situación pudo mejorar si se hubiera vendido a Guardiola en el verano pasado pero no fue así. No teníamos ni capacidad económica para mantener la estructura del fútbol base que estaba firmada”.

“El ambiente desde el principio se veía que era diferente al de otras temporadas” apunto el exdirector deportivo blanquiverde. “Era una situación agónica desde el principio. Ya desde el comienzo cada partido era una final. Yo he visto a El Arcángel apretar y ganar casi todos los partidos en casa por ese apoyo y yo no lo veía esta temporada. El año que viene podría ir mejor sin el control de la Liga. Me encantaría que Jesús León siguiera encabezando este proyecto”.

Berges tiene muy claro que “he tirado de un barco que era imposible. La realidad del club era muy diferente a la que esperaba antes de venir desde Indonesia. Se han tomado decisiones deportivas que no han salido bien y yo soy el único responsable. Me vine soñando de Indonesia con otro Córdoba con Paco Jémez por ejemplo como entrenador pero no ha sido así. En el mercado de invierno solo nos dejaron fichar por 40.000 euros”.

Para Berges fue “triste ver que haya gente que vaya a dejar de trabajar por un descenso. Dentro de la plantilla, salvo tres o cuatro contratos de jugadores hemos tenido fichas de Segunda B y así es difícil”.

La relación de Berges con García Amado “no ha sido la profesional lógica entre ambos. No cabe tener a un director general que además lleva una agencia de representación. Pese a todo lo ha hecho lo mejor que ha podido”.

“Si el Córdoba quiere un proyecto de ascenso a Segunda B no puede vender a Andrés Martín. Otra cosa es que lo necesita para sobrevivir”, terminó diciendo Berges en su despedida del Córdoba CF.