Berges apela a "la unión" del club y asegura que "hay que respetar el escudo"

El director deportivo del Córdoba, Rafa Berges, ha comentado la situación deportiva del Córdoba durante la presentación de Menéndez y Carbonell, "los dos Álex" como los ha definido, como jugadores del club blanquiverde.

“Presentamos a los Álex, los dos Álex. Menéndez acumula muchos partidos, viene a cubrir la necesidad que teníamos en el lateral izquierdo tras la salida de Javi Galán, hizo una temporada muy completa en el Reus”, dijo Berges.

Sobre Carbonell, añadió que "es un jugador muy polivalente, puede jugar en todas las posiciones del centro del campo y se ha formado en La Masía -cantera del Barcelona-. Ha sido internacional con España en cadetes y juveniles". "Estamos convencidos de que los dos van a competir a buen nivel", reflexionó Berges, que trato los siguientes temas:

“Curro vete ya” en el partido ante el Albacete

“Actualmente Curro Torres es entrenador del Córdoba. Nos vamos al stage de Jerez, no pensamos en otra cosa que no sea el partido ante el Tenerife. Lo único que se nos pasa por la cabeza es ganar en Tenerife, desde aquí el máximo respeto a la opinión que puedan tener nuestros aficionados”.

Mensaje a la afición

“Evidentemente es una situación complicada. Venimos atravesando muchísimas dificultades desde el verano. En el mes de enero pensábamos que no podíamos fichar, y hemos firmado a siete futbolistas. El equipo ha cambiado de arriba abajo, somos más competitivos y compensados que en verano. Vamos con la angustia del tiempo, pero nos vamos a batir el cobre y no vamos a tirar la toalla nunca. Esto es una cosa de todos, a lo mejor no se ha explicado bien, en mi opinión, la grandísima cantidad de dificultades que hemos pasado, desde el principio. Aquí vamos a tirar del carro todos, hasta el final, con todas las consecuencias”, ha indicado el director deportivo del Córdoba.

Análisis de la situación deportiva

“El equipo tiene nivel para hacer cosas buenas, pero depende del acierto de los jugadores, del nivel de implicación, que ha aumentado, y ahora toca competir en una categoría súper compleja como es la Segunda. Este es el córdoba y siempre nos hemos levantado. Yo, que he crecido aquí desde pequeño, sé que lo estamos pasando mal. Hay que batirse el cobre domingo a domingo, respetar el escudo y a la camiseta, y eso lo vamos a conseguir. Repito que necesitamos la ayuda de la afición, la unión con los jugadores y con vosotros -los periodistas-. Necesitamos estar todos juntos para sacar esto adelante, pido el máximo de unión y de apoyo al equipo. Estamos en un momento difícil pero este club siempre supo reponerse en momentos así y tirar hacia adelante. Dentro de las limitaciones que hemos tenido, hemos hecho el máximo esfuerzo posible para reforzar al equipo y darle al entrenador las mejores armas para competir", ha finalizado Berges.