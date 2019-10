Bellido, sobre el Córdoba CF: «El trasfondo es la lucha jurídica y los tribunales decidirán»

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, volvió a ofrecer ayer su mediación en el conflicto por el control del Córdoba CF que se mantiene desde hace meses y que cada semana vive un capítulo que añadir a los anteriores.



Bellido recordó que en torno a la entidad blanquiverde «hay una lucha jurídica por la titularidad de las acciones del club, que es el trasfondo de toda esta situación, en la cual tendrán que decidir los tribunales de justicia», por lo que volvió a ofrecerse «para mediar, para ayudar, porque el problema que hay de fondo es la inestabilidad institucional, no podemos soslayarlo», recordó Bellido, que realizó una petición a los interesados. «Vuelvo a pedir a todas las partes implicadas alturas de miras. Que piensen en la afición, en la ciudad, que antepongan a la ciudad, a la afición y al club a los intereses particulares que pueda tener cada uno», por lo que reiteró su papel de mediador, aunque dejando clara su postura: «En lo que pueda ayudar, no a los protagonistas de este conflicto, sino a la ciudad, al club y a la afición, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta». Eso sí, el alcalde reconoció que para que pueda desarrollar ese papel «tiene que haber voluntad de las partes para que alguien medie. Si no, es bastante complicado».



Bellido se pronunció sobre el Córdoba CF después de que la entidad blanquiverde reconociera en un comunicado, a primera hora de la mañana, que tiene pendiente de abonar un pago concursal por valor de «330.000 euros aproximadamente» y que «desde el club se está trabajando en solucionar este asunto en la mayor brevedad posible». Dicho impago es reconocido por el club en un informe emitido el pasado mes de junio a requerimiento del administrador concursal, Daniel Pastor, que cifra ese impago en unos 530.000 euros y al que ha tenido acceso este periódico. En dicho informe se admite, también, una deuda a 27 de junio de 9,3 millones de euros.



La entidad blanquiverde informó de que «los datos contables» contenidos en ese informe facilitado al administrador concursal, Daniel Pastor, el pasado mes de junio y en el que el propio club reconocía el impago concursal y esa deuda son «datos contables actualizados a la fecha que se incluye en el informe». Tras insistir en que «los tiempos en los que se facilitó -dicho informe- son diferentes a los actuales», pone como ejemplo que en el mencionado documento, facilitado a Pastor a requerimiento de éste «no se hace referencia a los activos líquidos disponibles», que según el Córdoba CF son «de 3.960.806 euros, estando la deuda en ese momento en 5.299.878,67 euros».



Además, el Córdoba CF hace un inciso en el comunicado sobre el adelanto de los derechos televisivos solicitados la pasada temporada y su financiación, concepto que, según el comunicado, tampoco se encuentra incluido en el referido informe al concursal. «Por ser datos anteriores al cierre del pasado ejercicio, se incluyen dentro de la deuda conceptos, entre otros, como el descuento de los derechos televisivos que realizó la entidad en la temporada pasada por valor de 2.400.000 euros», cantidad que, según el Córdoba CF «al día de hoy se encuentra saldada y que en cualquier caso se trataba en su momento de una deuda financiera, solo real en el caso que LaLiga no atendiese los derechos televisivos».

MAGDALENA ENTRENAS // La todavía consejera del club denunció ayer los impagos a la primera plantilla, a otros trabajadores y, especialmente, al equipo femenino en una entrevista concedida a la Cadena Ser. Entrenas aseguró que no habla con las jugadoras «porque no quiero ponerlas ni en el más mínimo compromiso» pero se lamentó de que algunas «no tienen dinero ni para regresar a sus lugares de origen». Sobre la situación del club dudó sobre ese dato de 9,3 millones a 27 de junio. «Por los datos que yo manejé hasta que los manejé no es correcto. No sé si están descontados todos los pagos que se hicieron en julio, la venta de Andrés y otros. Tengo que mirarlas, no tengo la documentación delante, pero creo que no es del todo correcto». El club puso como ejemplo esos 5,3 tras descontar algunos ingresos, faltando otros por restar, a lo que Entrenas reconoció que «la última cifra que tenía yo eran menos de esos algo más de cinco millones».

CONDENA DE 600 EUROS / Por otra parte, y dentro del cruce de demandas y querellas entrecruzadas, el pasado viernes fue condenado Jesús León por un delito de amenazas sobre Joaquín Zulategui. La Fiscalía pedía para León un total de 360 euros, su defensa, la libre absolución, mientras que la defensa de Zulategui, ejercida por Francisco Acosta (pareja de Magdalena Entrenas) solicitaba una pena de 3.000 euros. Finalmente, la condena ha quedado en 600 euros.