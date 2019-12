Bellido abre la cesión de El Arcángel tras "24 años en precario"

José María Bellido y Javier González han tenido su primera cita oficial para avanzar en las relaciones entre el Ayuntamiento y el Córdoba CF. En la reunión, señalada como "punto cero" en las nuevas relaciones entre el Gobierno municipal y la entidad blanquiverde, se han abordado temas como la ciudad deportiva o la cesión de El Arcángel, sobre la que Bellido deseó que "tenga una situación que no sea la de precario que acumula de 24 años". El alcalde señaló que tas unas semanas convulsas vividas en el Córdoba CF, todo "acabó razonablemente bien para la ciudad", remarcando que "esto tiene buena pinta" y "comenzamos a trabajar porque iniciamos una buena etapa".

Además, el alcalde aseguró que "veo una situación de mucha estabilidad a nivel de las nóminas y espero que todo eso deje de ser noticia" y deseó que "la actualidad del club pase por las cuestiones deportivas".

Por su parte, Javier González Calvo confirmó el inicio del pago de las nóminas a los trabajadores deportivos y no deportivos de la entidad blanquiverde e indicó sobre El Arcángel que "ya sólo tenemos que sentarnos en una mesa con lápiz y papel a redactar documentos que permitan que la situación en precario que ha tenido el Córdoba CF en estos años pase a ser un documento que dure para muchos años". Asimismo, el nuevo dirigente blanquiverde aseguró que "estamos dispuestos a invertir en el Córdoba CF, no solo en sus futbolistas y su cantera, sino en sus instalaciones, que son del Ayuntamiento. Pero dentro de ese entendimiento queremos tener un gran estadio de fútbol y una gran ciudad deportiva de la que los ciudadanos se sientan orgullosos".

Continuando con el estadio municipal, González Calvo reconoció que solo se habló de superar esa etapa en precario, sin ir más allá sobre la explotación del mismo, como sí ocurrió en diferentes etapas del pasado. "Sinceramente hemos hablado sólo del uso deportivo, no en ningún otro término. Sé que se han hecho conciertos, pero no hemos hablado de eso ahora mismo".

Además, desveló que "la gente me ha comentado que siempre hay mucha suciedad, porque no hay papeleras y se tiran las cosas al suelo. Vamos a ponerlas de inmediato, en concreto veinte, me ha dicho el alcalde. Pero haremos todo lo que sea necesario. Esta mañana he estado con el segundo equipo en sus vestuarios y de manera inmediata vamos a afrontar que por lo menos tengan calefacción y se cierren algunas puertas, porque hace frío. No creo que merezcan personas que van a trabajar estar en unas condiciones así. Sin perjuicio de ello, el campo es un gran campo y haremos lo necesario para que sea aún mejor, pero a medio plazo".

Finalmente, reiteró que los dirigentes de Infinity, que a la postre serán presidente y vicepresidente, vendrán "la próxima semana, el jueves, vendrán al partido de Copa", aunque quiso ser prudente, ya que "son personas con mucho trabajo" y podrían llegar "el viernes" o en la siguiente semana.