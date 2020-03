Becerra: "Una derrota siempre sienta mal"

Isaac Becerra regresó a la titularidad tras cumplir sanción en Cádiz y evitó hablar de las jugadas polémicas en el área del Cartagena, ya que "es una interpretación del árbitro". El portero catalán reconoció que "la derrota sienta mal siempre, sea esta o la de hace un mes, siempre sientan mal. La tenemos que aceptar, corregir cosas que hayamos hecho mal y pensar en la semana que viene porque este partido ya no vuelve".

Se mostró en desacuerdo sobre un posible bajón del nivel del Córdoba CF en las últimas semanas, ya que "tenemos ocasiones pero el balón no quiere entrar, necesitamos que entre más veces, pero no creo que haya bajón de nivel". "Lo que tenemos que hacer es borrón y cuenta nueva y pensar ya en el partido ante el Cartagena para sacar los tres puntos", añadió Becerra.

Regreso a la titularidad

El guardameta del Córdoba CF se mostró "contento" por su actuación, ya que "estoy para conseguir los máximos puntos posibles para el equipo", aunque le restó importancia. Además, aseguró haber vivido situaciones similares en el Girona, con cuatro amarillas, salvadas sin ver la quinta. "Estuve dos veces así en Girona, 12 y 18 partidos, lo llevo bien. Intento gestionarlo de la mejor manera posible e intentar que no me saquen la quinta. En Girona no me la sacaron".