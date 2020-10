El balón protagoniza el regreso al trabajo del Córdoba CF

El Córdoba CF ha regresado al trabajo en la Ciudad Deportiva después de que este martes disfrutara de su jornada semanal de descanso y con vistas ya al estreno liguero, el próximo domingo en El Arcángel, ante el Lorca Deportiva (18.00 horas). Una sesión en la que han estado ausentes Jesús Álvaro, Djak Traoré, Xavi Molina y Carlos Valverde, por lo que Juan Sabas ha vuelto a tirar del filial: Fran Núñez, Álex Sánchez, Alberto del Moral, Julio Iglesias y Antonio Moyano han entrenado con los mayores, aunque el montillano se retiró a mitad de la sesión para trabajar en la pradera junto a Víctor Salas.

Un pequeño circuito físico ha dado inicio al entrenamiento, tras el que Manu Robles ha tomado el mando con un partido en el que se ha tomado como referencia más de la mitad del campo, con dos equipos completos y con el objetivo de que las llegadas se hicieran principalmente por banda. Mucho trabajo por dentro, tanto con balón como sin él, y también mucho centro, aunque no tanto remate. Lo más significativo, un gran gol de Miguel de las Cuevas, otros de Will y Piovaccari y la constatación de que Julio Iglesias tiene, hoy por hoy, una marcha más. El chaval del filial piensa y actúa rápido, al contrario que un Alain Oyarzun al que, lógicamente, se le nota la inactividad. Buenos movimientos del delantero cedido por el Atlético de Madrid B, Alberto Salido, mientras que las sensaciones del resto del plantel son buenas, incluido un Berto Espeso que apunta a la titularidad ante la lesión de Jesús Álvaro.

La sesión se ha prolongado en el tiempo, prácticamente dos horas de trabajo, en el que hora y media, prácticamente, ha estado dedicada al balón. El segundo de Sabas, Manu Robles, ha llevado la voz cantante y ha insistido en la salida desde atrás y en las llegadas por banda. Aunque no deja de ser un entrenamiento, lo cierto es que el remate, la finalización de las jugadas, es uno de los aspectos que más dudas genera el equipo, aunque para compensar sigue mostrando una segunda línea goleadora: además de De las Cuevas, también Samu Delgado ha anotado y Moutinho no ha tenido premio, aunque ha insistido en no pocas ocasiones en la anotación. Solo Edu Frías y Juliaan Laverge lo han evitado.

Tras esas dos horas de sesión Sabas ha dado por finalizada la misma hasta el entrenamiento de mañana, a las 10.00 horas, que será en esta ocasión en El Arcángel, al que regresa el equipo tras mes y medio de ausencia, un equipo que estará representado esta tarde en la ofrenda a San Rafael por sus cuatro capitanes: Xavi Molina, Miguel de las Cuevas, Javi Flores y Bernardo Cruz.