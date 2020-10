Las bajas dificultarán el estreno liguero del Córdoba CF

No llegará el Córdoba CF al estreno liguero en plenitud de facultades. Por un lado, Juan Sabas aún no ha logrado que el equipo en sí ofrezca el cien por cien de sus posibilidades durante la pretemporada, algo lógico por otra parte, y que se volvió a evidenciar en el último ensayo, el pasado domingo, en el Nuevo Vivero. Y por otro, el técnico blanquiverde ha tenido cada semana durante los dos últimos meses, al menos, a un lesionado en el plantel. De hecho, tanto durante el primer stage de pretemporada, en Torrox, como en el segundo, en Montecastillo, los inconvenientes en forma de lesión ya aparecieron y se han hecho una constante a lo largo del periodo preparatorio para la Liga. Sin ir más lejos, en el partido contra el Badajoz el madrileño no tenía hombres de banda derecha. Carlos Valverde se quedó en Córdoba, mientras que Samu Delgado sí que viajó y jugó unos minutos, pero llegaba también tras un periodo de inactividad por lesión, de ahí que Sabas decidiera colocar a Moutinho por la derecha y a Javi Flores por la izquierda.

El próximo domingo, el preparador cordobesista tendrá problemas, tanto para la confección de la lista de convocados como para elegir el once. Djak Traoré aún no está disponible después de pasarse todo el verano en recuperación por su lesión en el isquio y recto anterior. El costamarfileño se produjo dicha lesión durante los playoff de ascenso del Badajoz, precisamente, y aunque llegó a entrenar en algún momento de determinadas sesiones en Montecastillo, lo cierto es que no estará para el estreno liguero con seguridad. Otro que tampoco estará es Xavi Molina. El catalán recayó de su lesión en el tobillo y la ausencia de ambos deja a Sabas con un solo mediocentro defensivo en la primera plantilla, Darren Sidoel, que tiene más características de “ocho” que de “seis” y, en última instancia, del chaval del filial Alberto del Moral, que ha realizado una buena pretemporada con los blanquiverdes.

No se acaban ahí los contratiempos para el estreno liguero. Carlos Valverde se tuvo que retirar de la penúltima sesión de entrenamiento, la pasada semana, y no viajó con la expedición a Badajoz. Sus problemas en el cuello y la espalda ya le descartaron para algún encuentro de pretemporada anterior y todo apunta a que no estará para el estreno liguero. Además, en Badajoz se produjo una nueva baja. Jesús Álvaro, que ha transmitido mejores sensaciones en esta pretemporada que en toda la campaña anterior, se tuvo que retirar a la media hora de juego al sentir un pinchazo en el isquiotibial. Todo indica, como así confirmó el propio Sabas en el Nuevo Vivero, que el canario no ha llegado a romperse, pero también obliga a guardar la lógica prudencia con este tipo de molestias. Tras la jornada de descanso de hoy para la plantilla, mañana miércoles se podrá comprobar la situación física del resto del plantel