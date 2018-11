Las bajas complican el calendario

Seis jornadas restan de la primera vuelta de la actual temporada. Media docena de partidos en los que el Córdoba ha de reaccionar para llegar a un nivel de puntuación que le permita ver la segunda parte del campeonato, si no con optimismo, sí al menos con cierta esperanza de estar metido de lleno en la pelea de la salvación. En concerto, el conjunto blanquiverde ha de evitar que el puesto 18 y anteriores no se le marchen y metan excesiva distancia, ya que el milagro de la pasada campaña, en la que llegó a estar a 13 puntos, no puede repetirse.



A favor del hoy equipo de Curro Torres está el calendario, empezando por el rival del próximo sábado (16.00 horas), un Elche que es el tercer peor visitante de la categoría. Lejos del Martínez Valero los de Pacheta aún no han ganado. Han conseguido tres empates y cuatro derrotas y solo han anotado cinco goles, recibiendo en contra 15. Además, llegarán a El Arcángel sin su mediocentro defensivo titular, el cordobés y exblanquiverde Manolo Sánchez, que tiene examen para acceder al Cuerpo de la Policía Nacional.



En la siguiente jornada, el Córdoba visita La Romareda, en donde le espera otro exblanquiverde: Lucas Alcaraz tomó el mando de un Zaragoza que no termina de arrancar, ya que en la actualidad es el tercer peor local de la categoría. Los maños solo han ganado un encuentro en casa, han empatado en cuatro ocasiones y han sufrido dos derrotas. Siete puntos de los 21 disputados ante su público es un dato lo suficientemente revelador como para que los blanquiverdes aspiren a rascar algo a orillas del Ebro.

Al Córdoba le tocará viajar dos semanas consecutivas, ya que después del partido en Zaragoza tendrá que girar visita a Reus, el peor local de Segunda. Solo ha sumado un triunfo, además de tres empates y tres derrotas, por lo que apenas ha sumado seis puntos de los 21 que ha disputado hasta ahora. Tanto maños como reusenses se abonan a marcadores bajos, al menos en casa, ya que ambos han encajado 10 goles en esos siete encuentros, mientras que han marcado siete y seis tantos, respectivamente.

El Córdoba regresará a El Arcángel en la jornada 19, en un partido que inicialmente debe ser el más difícil de los seis que le restan. Visitará el coliseo ribereño la UD Las Palmas, que si bien encajó una goleada ante el Cádiz en el debut de Paco Herrera, para entonces, el nuevo técnico amarillo deberá tener muchos conceptos transmitidos a una plantilla que pasa por ser una de las tres mejores de la categoría. Hasta ahora, los canarios han logrado una sola victoria como visitantes y han cosechado, además de tres empates, tres derrotas.



La penúltima jornada de la primera vuelta la vivirá el Córdoba en el Nou Estadi de Tarragona, ante un Nástic que aún no ha asimilado completamente el cambio de técnico. El conjunto grana es en la actualidad el cuarto peor local de Segunda. Ante su parroquia han ganado dos partidos, han empatado otros dos y han perdido en cuatro ocasiones. Inicialmente, al menos hasta ahora, parece que este Nástic se desenvuelve mejor cuando viaja que cuando juega en casa, al igual que en sus últimas temporadas.

El Córdoba cerrará la primera mitad de la competición en El Arcángel, ante el Rayo Majadahonda, un equipo que ha logrado dos triunfos lejos del Wanda y debe ser rival directo, por lo que una victoria se antoja fundamental.



Pero el hándicap principal de este Córdoba se centra ahora en su enfermería, con media docena hombres aún no aptos para poder competir y con cuatro más apercibidos para las próximas jornadas. Por unas cosas y otras, no lo tendrá fácil este Córdoba.