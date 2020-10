El Badajoz supera al Córdoba CF con justicia (2-1)

El Córdoba CF salió derrotado del Nuevo Vivero ante el Badajoz (2-1) en un partido en el que el conjunto blanquiverde nunca pudo imponer su ritmo de juego y en el que en muchas fases del partido se vio superado por el equipo pacense. A los de Sabas aún les queda por trabajar la defensa a balón parado, no mostrarse en ocasiones como un equipo demasiado largo y, sobre todo, tener más recursos para salir de la presión rival y ejercerla con más decisión para poder robar en línea de tres cuartos. En cualquier caso, lo que sí demostró el conjunto cordobesista es la calidad individual de muchos de sus elementos, pero en esta ocasión, no fue suficiente.

Así hemos vivido el partido en directo

La puesta en escena del Córdoba CF no pudo ser peor. Además, en un concepto en el que se lleva trabajando todo el verano y en el que dejó muestras de que no lo tiene nada claro: el balón parado defensivo. Una falta lateral de Jesús Álvaro sobre Forgas generó los problemas. David Concha se quedaba solo en el borde del área y nadie sabía quién tenía que cogerlo. De las Cuevas estaba con su par y miraba reclamando ese desajuste. Mario Ortiz llegó, se puso junto al extremo izquierdo blanquinegro, pero antes de ponerse el balón en juego corrió a tapar en el área pequeña, a completar la defensa mixta. Y la peor circunstancia se dio: el balón botado por Álex Corredera llegó a David Concha quien, absolutamente solo, cruzó el disparo a la meta blanquiverde para adelantar a su equipo en el marcador antes de que se cumpliera el tercer minuto de juego.

Tras el gol y durante ese primer cuarto de hora de choque, los blanquiverdes lo intentaron, sobre todo Mario Ortiz, que trató de multiplicarse, pero hombres clave como Javi Flores o De las Cuevas no aparecieron. Una salida de su área de Isaac Becerra para abortar una contra local (10’) y un gran disparo de Clemente desde la frontal (15’) que obligó al portero cordobesista a emplearse a fondo, en dos tiempos, fue lo más destacado del partido en sus inicios.

El Córdoba CF no mejoraba a pesar de sus intentos en ataque, con una buena jugada entre Mario Ortiz, Javi Flores y De las Cuevas que, sin embargo, finalizó sin remate. De hecho, mostraba tics preocupantes, como el saque de banda de Morgado (21’) que iba fácil a las manos de Isaac Becerra. Sin embargo, el catalán no se hizo con el esférico y tuvo que despejarlo en segunda acción. Pero justo en ese momento en el que parecía que el equipo de Sabas no terminaba de funcionar, apareció la calidad. Una gran recepción de Moutinho, yéndose de su par con un pase orientado sirvió para que el suizo tomara ventaja y diera un gran pase a De las Cuevas que, dentro del área, cruzó sin dificultad para superar a Kike Royo (23’). En el peor arranque de la pretemporada, ante el rival más fuerte y poniéndose este por delante en el marcador, el Córdoba CF lo tenía igualado. Si la forma no convencía, lo cierto es que el fondo era ese.

Cuando el partido parecía entrar en una dinámica en la que los de Sabas estaban más cómodos, con algo más de balón y el marcador igualado, les llegó el segundo contratiempo con la lesión de Jesús Álvaro, que fue reemplazado por Berto Espeso. Adilson se perfiló por dentro y lanzó un disparo seco desde la corona del área que fue atajado con seguridad por Isaac Becerra y, definitivamente, el partido no lograba ser controlado por el Córdoba CF por más que lo intentara. El Badajoz sí obligaba a que se mirara a Becerra y, sin embargo, Kike Royo era casi un espectador. Los pacenses volvieron a adelantarse en el marcador en el minuto 37, con un centro de David Concha rematado en el segundo palo por Forgas, casi sin oposición, en un claro ejemplo -por el nacimiento de la jugada- de que en este Córdoba CF, al menos ante el Badajoz, le costaba mucho correr hacia atrás a los elementos del mediocampo para adelante.

A pesar de todo, una pillería de Javi Flores en el saque de una falta lateral y conectando con De las Cuevas, a punto estuvo de devolver la igualdad en el marcador al filo del descanso, que llegó con ese 2-1 contrario a los blanquiverdes, que debían revisar no poco en la caseta junto a su técnico. El rival había sido mejor en esos primeros 45 minutos, anduvo mejor plantado y generó más peligro en el área rival.

No cambió en exceso el panorama en la segunda mitad. En general, el equipo ayer de Cidoncha -en sustitución del defenestrado unas horas antes, Munitis- transmitía mejores sensaciones y control, de ahí una nueva subida con peligro de David Fernández que no encontró rematador (53’). Pero el Córdoba CF también tenía las suyas, como un centro de Berto Espeso que fue rematado de cabeza por Willy o, sobre todo, una gran jugada de Moutinho, de fuera hacia dentro, que mereció el gol, aunque se quedó solo en saque de esquina (60’).

Viendo que el ritmo decaía, Sabas introdujo a Piovaccari por Willy, a Farrando por Djetei y a Samu Delgado por Javi Flores, lo que devolvió a Moutinho a la banda en la que más le gusta actuar. Piovaccari tuvo la primera al poco de salir, con un disparo que se le marchó alto tras una acción en la que la defensa local reclamó falta sobre el central blanquinegro.

Pero en realidad, el ritmo del partido cayó en picado, sobre todo cuando fueron entrando nuevos hombres en uno y otro equipo. La recta final sirvió tan solo para que el Badajoz reafirmara que había sido superior al Córdoba CF en este partido y que a Juan Sabas aún le queda trabajo por delante.

Ficha técnica:

CD Badajoz: Kike Royo, Dani Fernández, Tomás, César Morgado, Sergi Maestre, David Concha, Forgas, Álex Corredera, Pablo Vázquez, Adilson, Clemente.

También jugaron: Gorka Santamaría por Forgas (62’), Antonio Otegui por Clemente (62’), Guzmán Casaseca por Adilson (77’), Yeiber Murillo por David Concha (77’), Dani Aquino por Álex Corredera (87’).



Córdoba CF: Isaac Becerra, Álex Robles, Djetei, Bernardo, Jesús Álvaro, Sidoel, Mario Ortiz, Moutinho, De las Cuevas, Javi Flores, Willy Ledesma.

También jugaron: Berto Espeso por Jesús Álvaro (32’), Piovaccari por Willy (61’), Samu Delgado por Javi Flores (61’), Farrando por Djetei (61’), Luismi por De las Cuevas (77’), Del Moral por Sidoel (77’), Salido por Moutinho (77’)



Árbitro: García Gómez (C. Extremeño).

Goles: 1-0 (3’) David Concha. 1-1 (23’) De las Cuevas. 2-1 (37’) Forgas.

Campo: Nuevo Vivero. Trofeo Luis Bermejo. Unos 4.500 espectadores.