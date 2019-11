Azaveco pide al Registro una junta y el Córdoba CF la rechaza

Azaveco ha solicitado hasta en dos ocasiones, el 6 de agosto y el 20 de septiembre al Registro Mercantil la celebración de una junta general extraordinaria en el Córdoba CF con un orden del día concreto y una sede -se sugiere el Hotel Córdoba Center- con el objetivo de cesar al actual consejo de administración de la entidad blanquiverde y nombrar a un nuevo órgano de gobierno de la misma. Es una de las maniobras del anterior accionista de la entidad blanquiverde para recuperar el poder en el Córdoba CF y que, justo en el límite de tiempo legal, ha respondido la propia entidad blanquiverde.



El Registro Mercantil notificó al club, con fecha 18 de octubre -recepcionado el 22 del pasado mes- la instancia suscrita por Azaveco como «acreedora pignoraticia» del Córdoba CF y la correspondiente apertura de expediente para que en el plazo de diez días hábiles la entidad blanquiverde presentara sus alegaciones. Esos diez días hábiles cumplieron, precisamente ayer, jornada en la que desde el Córdoba CF se presentaron las correspondientes alegaciones. En las mismas, desde El Arcángel se argumenta que la solicitud de junta extraordinaria por parte de Azaveco se ha realizado en dos ocasiones: una, el pasado 6 de agosto, en la que se alegaba por parte de Azaveco ser máximo accionista de la SAD al entender como resuelto el contrato de compraventa. La segunda, el pasado 20 de septiembre -que da lugar al expediente abierto por el Registro Mercantil- en el que se define de otra forma, como «potencial» accionista mayoritario.



Así, las alegaciones presentadas por el Córdoba CF se recuerda que la SAD tiene dos meses de plazo para la convocatoria de la junta desde que ha sido solicitada la misma, por lo que si se reclamó su celebración el 20 de septiembre, Azaveco debería haber presentado la reclamación no antes del próximo 20 de noviembre de no haber sido convocada. Además, el club no reconoce a Azaveco como «acreedor pignoraticio», ya que cuando reclamó a principios de agosto la resolución del contrato de compraventa como «accionista» dejó sin efecto la garantía pignoraticia a juicio del Córdoba CF. Finalmente, la entidad blanquiverde también detalla en su escrito de alegaciones que, en caso de que no se atiendan las dos anteriores, recuerda que la resolución del contrato se encuentra demandada en Madrid -León debe declarar el próximo 13 de diciembre en ese juicio-, en lo que entiende como un procedimiento judicial en el que se va a discutir la condición de socio del Córdoba CF de Azaveco. Por lo tanto, el club entiende que si se va a discutir la condición de socio de Azaveco, que «da lugar a la ineficacia de la garantía pignoraticia», se debe suspender el procedimiento iniciado hasta la resolución de estos.