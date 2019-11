Azaveco niega que no quisiera inyectar fondos al Córdoba CF

Azaveco, empresa que tiene pignoradas las acciones del Córdoba CF, acaba de emitir un comunicado con varios puntos en los que rebate tanto la posición como las manifestaciones realizadas ayer en rueda de prensa por Francisco Estepa, administrador judicial de la entidad blanquiverde, en las que señaló que se requirió inyección de dinero al club por parte de Aglomerados y también de Azaveco y que "ambos no quisieron".

La empresa de Carlos González, sin embargo, detalla en el comunicado que tras recibir el correo electrónico por parte de Estepa solicitándoles esa primera aportación de dos millones de euros, dentro de un plan de financiación que abarcaba hasta ocho millones, Azaveco responde al administrador judicial que le informe al detalle de los pagos a realizar, sugiriendo la propia Azaveco que uno sería el de jugadores, otro, el convenio concursal, Agencia Tributaria y Seguridad Social, etcétera. De hecho, Azaveco pide a Estepa que le informe de otros posibles pagos a realizar.

De hecho, tras ese correo de Azaveco, el pasado viernes, y ante la falta de respuesta, el abogado de Azaveco, Iván Zaldúa, insiste el pasado lunes solicitando dicha información. Sin embargo, Estepa contesta en un correo a Zaldúa que "en la reunión del pasado viernes -15 de noviembre- me dejaste claro que tu cliente no aportaría fondos al club mientras estuviera intervenido judicialmente". Además, Azaveco ponía como condición la inmediata celebración de una junta de accionistas en las que Azaveco nombrara un nuevo consejo de administración y asumir así la gestión total, incluida la deportiva, del Córdoba CF para aportar dicha financiación.

El contenido literal del comunicado de Azaveco reza así:

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

"Tras la comparecencia de prensa ofrecida ayer por los administradores judiciales designados por el juzgado de instrucción número 5 de Córdoba, en auto dictado el 9 de noviembre de 2019, AZAVECO desea manifestar lo siguiente:

El martes 12 de noviembre por la mañana y a raíz de las noticias publicadas en prensa, nuestros abogados se pusieron en contacto telefónico con D. Francisco Estepa para interesarse por la situación del Córdoba Club de Futbol. Es decir, no fueron los administradores judiciales los que inicialmente contactaron con AZAVECO, sino todo lo contrario.

Nuestros abogados, por mensaje enviado a D. Francisco Estepa el mismo martes 12 de noviembre a las 11:33 am, facilitaron sus datos de contacto y propusieron mantener una reunión el mismo jueves por la mañana.

D. Francisco Estepa respondió al mensaje de nuestros abogados el martes 12 de noviembre, en mensajes enviados a las 18:42 y a las 18:43, respectivamente, en el siguiente sentido: “Buenas tardes… jueves imposible; podría viernes; no obstante, pásame mail para que te anticipe planteamiento; quedo pendiente; thanks! saludos”.

Nuestros abogados respondieron a D. Francisco Estepa en mensajes enviados a las 19:38 y 19:40 del mismo martes facilitando su email de contacto y confirmando que mirarían horarios de AVE para confirmar los posibles horarios para la reunión del viernes.

Nuestros abogados, mediante mensaje enviado a D. Francisco Estepa el miércoles día 13 de noviembre a las 10:25, confirman su disponibilidad para concertar la reunión en Córdoba a las 10.00 del viernes 15 de noviembre. A las 14:59 del mismo miércoles, D. Francisco Estepa confirma la reunión para dicho viernes a las 10:00 en el Parador de Córdoba, manifestando que posteriormente facilitaría por mail su planteamiento.

El miércoles 13 de noviembre a las 17:59, D. Francisco Estepa envía a nuestros abogados un mail con el Asunto: SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO PARA EL CORDOBA CLUB DE FUTBOL SCA. A dicho email, D. Francisco Estepa adjunta:

Un certificado de la Liga con el listado de todas las cargas y/o gravámenes que constan en el libro registro de cargas.

El auto dictado por el juzgado de instrucción número 5 de Córdoba por el que se acuerda la administración judicial del Córdoba CF y se designan administradores judiciales a D. Francisco Estepa y D. Francisco Javier Bernabeu.

Las aceptaciones del cargo por parte de ambos administradores.

El viernes 15 de noviembre a las 9:11, estando ya nuestros abogados de camino a Córdoba, reciben un nuevo mensaje de D. Francisco Estepa, cambiando el lugar de la reunión que estaba prevista a las 10.00.

A la reunión asisten uno de nuestros abogados, D. Francisco Estepa y D. Juan Ramon Cuadros. Por parte de nuestro letrado, se plantea de manera clara la posición de AZAVECO en relación con la necesidad de fondos planteada y que queda reflejada en el email que nuestros abogados envían a D. Francisco Estepa el mismo viernes día 15 de noviembre a las 16:36.

El lunes 18 de noviembre a las 15:44, ante la falta de respuesta por parte de D. Francisco Estepa al mail enviado el viernes a las 16:36 y la teórica urgencia existente, nuestros abogados vuelven a enviar un mail recordatorio.

D. Francisco Estepa responde al citado mail el lunes 18 a las 17:40 sin aclarar ninguna de las partidas que se solicitaban por parte de nuestros abogados.

Nuestros abogados responden al ultimo mail de D. Francisco Estepa a las 19:44 sin que, a día de hoy, haya habido más comunicaciones.

Estos son los hechos acontecidos y perfectamente verificables por cualquier parte dado que por el propio D. Francisco Estepa excluyó del deber de confidencialidad las comunicaciones entre él y los abogados de AZAVECO"