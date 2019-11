Azaveco y la administración judicial del Córdoba CF, versiones contrapuestas

A pesar de la crisis a casi todos los niveles que vive el Córdoba CF, también existe un hueco para que continúe el conflicto o se intente añadir a nuevos actores al mismo. En este caso ha sido la versión contrapuesta entre Azaveco, empresa de Carlos González, y la administración judicial de la entidad blanquiverde sobre los contactos que mantuvieron para inyectar liquidez al Córdoba CF.



El martes, Francisco Estepa compareció junto a Javier Bernabéu en rueda de prensa y manifestó que se contacto con Jesús León y Carlos González para que inyectaran liquidez al club, pero que «ambos no quisieron; que quede claro que no tenían ninguna obligación de ningún tipo de atender el llamamiento de la administración judicial», reconoció Estepa, pero «no se hizo ninguna inyección de liquidez, se nos indicó que no se iba a realizar».



Ante estas palabras, Azaveco, empresa que tiene pignoradas las acciones del Córdoba CF, emitió un comunicado con varios puntos en los que rebatía tanto la posición como las manifestaciones realizadas por Francisco Estepa, administrador judicial de la entidad blanquiverde.

La empresa de Carlos González detalló en el comunicado que tras recibir el correo electrónico por parte de Estepa solicitándoles esa primera aportación de dos millones de euros, dentro de un plan de financiación que abarcaba hasta ocho millones, Azaveco respondió al administrador judicial que le informe al detalle de los pagos a realizar, sugiriendo la propia Azaveco que uno sería el de jugadores, otro, el convenio concursal, Agencia Tributaria y Seguridad Social, etcétera. De hecho, Azaveco pide a Estepa que le informe de otros posibles pagos a realizar.



Posteriormente, el pasado viernes y tras ese correo de Azaveco que no obtuvo respuesta, el abogado de Azaveco, Iván Zaldúa, insiste el pasado lunes solicitando dicha información. Sin embargo, Estepa contesta en un correo a Zaldúa que «en la reunión del pasado viernes -15 de noviembre- me dejaste claro que tu cliente no aportaría fondos al club mientras estuviera intervenido judicialmente». Precisamente, Azaveco detalla en uno de los correos que hizo públicos ayer, que una condición para esa inyección de liquidez es la inmediata celebración de una junta de accionistas en las que Azaveco nombrara un nuevo consejo de administración y asumir así la gestión total, incluida la deportiva, del Córdoba CF para aportar dicha financiación.



Este periódico se puso en contacto con fuentes cercanas a la administración judicial del Córdoba CF que, efectivamente, confirman la reunión entre Iván Zaldúa y Francisco Estepa como origen de la cadena de correos electrónicos ya públicos. En dicha reunión, Zaldúa le informa a Estepa que su cliente -Azaveco- no pretende inyectar dinero al Córdoba CF y lo hace, precisamente, ante una tercera persona presente en la cita.



Asimismo, fuente jurídicas consultadas apuntaron detalles sobre el comunicado de Azaveco. Uno de ellos es que la retirada de la administración judicial solo la puede ordenar el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5, Antonio Rodríguez Moyano, que es quien la decretó tras la detención de Jesús León y puesta en libertad posterior acusado de cuatro delitos. Otro apunte se sustancia de la convocatoria de la junta de accionistas que pretende Azaveco como condición ineludible para inyectar liquidez al club, tal y como queda reflejado en los correos electrónicos. El orden del día de dicha junta tampoco lo puede dictar la administración judicial y, en cualquier caso, se deben cumplir los 30 días que marcha la ley para la celebración, con lo que dicha junta, en caso de celebrarse, difícilmente podría haberse hecho antes del 20 de diciembre, mucho tiempo después del tiempo límite marcado por la administración judicial para evitar el tercer mes de impago a los futbolistas.



En cualquier caso, las fuentes cercanas a la administración judicial señaladas anteriormente entienden que los movimientos de Azaveco iban dirigidos a dilatar en el tiempo las acciones previstas por la administración judicial, entienden, que para intentar encontrar financiación.

El capítulo vivido ahora entre Azaveco (o Carlos González) con la administración judicial no es sino uno más en la batalla emprendida por muchos para lograr el control del Córdoba CF, que cada vez suma más y nuevos actores. No parece que sea la última que se vivirá.