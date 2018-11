Aythami se une a las bajas por lesión

No lo tendrá nada fácil Curro Torres para mejorar a este Córdoba en este momento, aunque el déficit del primer tercio de Liga le obligue a ello. Aythami Artiles no estará el sábado ante el Elche tras ver la quinta amarilla del ciclo el pasado sábado en Lugo. Su ausencia se suma a la de Luis Muñoz, que aún no estará disponible ante los franjiverdes, por lo que tiene dos centrales sanos y disponibles: Álex Quintanilla y Jesús Valentín, que no compite desde hace dos meses, en la derrota en Granada. Javi Lara no estará disponible hasta enero, probablemente, mientras que a Jovanovic le restan, al menos, dos semanas más antes de poder estar en condiciones para poder competir. Existe una pequeña esperanza de que Jaime Romero pueda entrar en la convocatoria para el encuentro del sábado, aunque las precauciones con el manchego son máximas.

Asimismo, Piovaccari regresó de tierras gallegas con cuatro puntos de sutura en la cabeza y Andrés Martín continúa con molestias en la espalda. Finalmente, Alfaro sigue renqueante del golpe recibido en la segunda sesión de entrenos con Curro Torres, motivo más que probable por el que el técnico no se decidió a darle minutos en Lugo y agotando todos los cambios posibles en el ataque, ya que los otros cuatro eran, además de Lavín, Fernández, Valentín y Bambock. De hecho, el onubense sigue siendo duda para el duelo del próximo sábado. Por su parte, Luis Muñoz se probará desde hoy, aunque no lo tiene fácil.