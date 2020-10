Así es el plan de contingencia del Córdoba CF para El Arcángel

El plan de contingencia para la reapertura de El Arcángel que el Córdoba CF presentó el pasado jueves a la Junta de Andaliucía y al que ha tenido acceso este periódico prevé la asistencia de casi 7.000 espectadores al coliseo ribereño, exactamente 6.701, de los 21.445 que puede albergar el estadio municipal. La entidad blanquiverde inicia dicho plan de contingencia entendiendo que “el aforo límite actual de 800 asistentes se puede superar significativamente en un estadio en el que se da cabida a 21.445 localidades con asiento asignado y numerado”. La dirección del protocolo de actuación de reapertura de El Arcángel correrá a cargo de Quirón Prevención y en el documento se señala que el fondo sur tiene un aforo de 3.213 personas (sobre el que se remarca que ahí se encuentra la grada de animación), el fondo norte acoge a un máximo de 3.962 personas, la tribuna y el anfiteatro alcanza un máximo de 5.665 personas, mientras que la preferencia posee un aforo de 8.604 espectadores.

El Córdoba CF recuerda en el documento que “dadas las dimensiones del mismo, entendemos que, aplicando correctamente todas las medidas de seguridad, se puede incrementar significativamente el número límite de asistentes al estadio, sin que ello suponga el más mínimo menoscabo a la integridad y seguridad de los usuarios”.

En el modelo planteado por la entidad blanquiverde, “todas las filas quedan ocupadas pero se establece una separación entre los asistentes de tres asientos y dos asientos, alternando en cada una de las filas. De esta manera, también se garantiza las medidas de distanciamiento de seguridad exigidas entre los asistentes”, detalla la entidad blanquiverde. El club cordobesista ha emitido un comunicado este lunes adelantando algunos aspectos de dicho plan, a la espera de su aprobación por parte de las autoridades sanitarias.

RETIRADA DE ENTRADAS

Con días de antelación suficientes a la celebración del partido, los abonados deberán acudir a las taquillas del estadio a recoger unas entradas personalizadas. En función del perfil de abonado, se le asignará un asiento u otro, y se pondrá a su disposición toda la documentación que necesitan conocer para cumplir estrictamente con las medidas de seguridad e higiene en el estadio durante el día de partido. En el caso del primer encuentro de Liga, ante el Lorca Deportiva, el Córdoba CF pretende que dichas entradas estén a disposición de los abonados a partir de este miércoles y con cada una de ellas se entregará un folleto con toda la información que necesita cada abonado.

El Córdoba CF también recuerda en dicho plan de contingencia que “en el escenario planteado” a las autoridades “el aforo del estadio en ningún caso llegaría a superar el 33% del aforo máximo” de El Arcángel, porcentaje que “se encuentra dentro del límite del 65% de aforo estipulado para esta modalidad de recintos según la normativa de aplicación”. “El cálculo se ha efectuado teniendo en cuenta todos los abonados suscritos al club”, prosigue el Córdoba CF, “sobre la base de que la totalidad de ellos acudan a todos los partidos que se celebren”.

ENTRE EL 29,41% Y EL 35,17%

Así, el porcentaje de ocupación que prevé el Córdoba CF oscila entre el 29,41% del anexo a la zona VIP de tribuna hasta el 35,17% del fondo norte alto. Aunque la capacidad de El Arcángel es de 21.445 espectadores, el cálculo de la entidad blanquiverde se ha hecho sobre la base efectiva de 20.701, de los que solo podrían asistir los 6.776 abonados que declara en el plan de contingencia, de ahí que señale que 13.295 estarán libres. En todo caso, el Córdoba CF señala que los asientos disponibles para el cáculo serían de 6.701, ya que es consciente de que el absentismo de los abonados supera cada año, en mucho, esos 75 de diferencia entre los 6.776 que declara como “ocupables” y los 6.701 que pretende ocupar finalmente con este plan de contingencia.

6.701 ASISTENTES

En cifras globales, el Córdoba CF declara una capacidad de 20.701 espectadores, con 6.776 asientos “ocupados” en base a los abonos expedidos, por lo que quedarían 13.925 asientos libres. La entidad blanquiverde pretende ocupar 6.701, lo que supondría el 32,37% del total del estadio municipal.

El documento prosigue indicando que “algunos de los asientos están unidos. Estos asientos serán destinados en exclusiva a asistentes de la misma unidad familiar, parejas o acompañantes” y detalla cómo debe actuar cada abonado. “Con días de antelación suficientes a la celebración” del encuentro de Liga, los abonados “deberán acudir a las instalaciones del estadio a recoger unas entradas personalizadas. En función del perfil de asistente, se le asignará un asiento u otro, y se pondrá a su disposición toda la documentación que necesitan conocer para cumplir estrictamente con las medidas de seguridad e higiene en el estadio durante el día de partido”.

MEDIDAS PARA LOS AFICIONADOS

Las medidas que señala el plan de contingencia preparado por el Córdoba CF, principalmente son: obligación del uso de la mascarilla en todo momento mientras se esté en el estadio; prohibición de fumar y comer en todo el estadio; toma de temperatura de todos los asistentes (no podrán rebasar los 37,5 grados) por parte de los vigilantes de seguridad y personal auxilial del club que se situarán en los puntos de acceso al estadio; colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico en puntos clave, principalmente en la entrada a los aseos públicos y en los vomitorios y sectores de las gradas; los aseos podrán ser utilizados, aunque con una ocupación máxima, señalizada con carteles a la entrada de los mismos y serán desinfectados con frecuencia, y se requiere que se mantenga la distancia de seguridad, que será señalizada en aseos y barras. Asimismo, todos los aficionados deberán firmar una declaración responsable en la que aseguren que no han presentado ningún tipo de síntoma en los días previos al encuentro y comprometiéndose a notificar al club en caso de que desarrollara cualquiera de los síntomas de covid-19 en los días posteriores a la celebración del evento.

Para el cumplimiento del plan, el Córdoba CF utilizará a 33 vigilantes de seguridad y a 45 auxiliares del club. Así, habrá al menos dos personas en cada una de las puertas de acceso, tanto para el registro de mochilas como para el control de temperatura y corte de entradas.

HORARIOS DE ACCESO POR ZONAS

El acceso a El Arcángel deberá reaizarse con tiempo, algo a lo que no están habituados los aficionados blanquiverdes. Así, tomando como ejemplo el primer partido de Liga en El Arcángel ante el Lorca Deportiva, el próximo domingo a las 18.00 horas, el club señala en el plan, solo a título orientativo, que los aficionados de anfiteatro, tribuna descubierta, preferencia alta, fondo sur alto y fondo norte alto deberán acudir al estadio a las 17.00 horas, los de tribuna cubierta, fondo norte bajo, preferencia baja y fondo sur bajo deberán hacerlo a las 17.30 horas, mientras que los que se sienten en los palcos de fondo norte, palcos de preferencia y zona VIP lo harán a las 17.45 horas. Todos aquellos aficionados que no se ajusten al sistema de horario especificado no podrán entrar al Estadio por motivos de seguridad. En el comunicado emitido por el Córdoba CF ya se advierte que este horario podría ampliarse media hora e iniciarse la llegada de aficionados a las 16.30 horas.

También el desalojo de El Arcángel será escalonado. A las 20.00 horas abandonarían el estadio los aficionados que se hayan situado en anfiteatro, tribuna descubierta, palcos de fondo norte, fondo norte alto, palcos de preferencia, preferencia alta, fondo sur alto y zona VIP, mientras que el resto deberían permanecer en sus asientos media hora más, hasta las 20.30 horas. Estos últimos son los aficionados que se sitúan en tribuna cubierta, fondo norte bajo, preferencia baja y fondo sur bajo.

Finalmente, el Córdoba CF ha habilitado dentro del estadio una sala covid-19, ubicada en la zona del parking, que permite aislar a cualquier posible sintomático durante la celebración del evento durante todo el tiempo que transcurra desde su aislamiento en la sala hasta que llegue ambulancia y personal sanitario.

En el parking hay una sala de dimensiones amplias y está fuera de contacto de todos los asistentes al estadio. La sala se encuentra cerrada y únicamente puede accederse por la rampa de acceso al parking del estadio.

El objetivo de esta ubicación es que el personal sanitario pueda acudir directamente con la ambulancia hasta la misma puerta de acceso a la sala. De esta forma, se evita el nivel de posible contagio por el personal sintomático.