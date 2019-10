Arnau Sala: "No hay mejor manera de empezar"

El técnico aragonés Raúl Agné debutó con victoria en el banquillo del Córdoba CF ante el San Fernando (1-0). Sin embargo, pesaba sobre él una sanción de su etapa en el Real Zaragoza, con un partido aún sin cumplir. El club blanquiverde no tenía la seguridad de que el tiempo transcurrido hubiera hecho que prescribiera dicha sanción, por lo que fue su segundo, el exfutbolista del Córdoba CF Arnau Sala, el que se estuvo en el césped de El Arcángel.

Al término del choque, Sala atendió a los medios de comunicación. Puso en valor la victoria ante un San Fernando al que elogió, y del que apuntó que estará "seguro" peleando por el ascenso al final de la temporada.

Del equipo gaditano dijo que "llega fácil con balón y centra mucho, pero nuestros dos centrales han corregido bien esa circunstancia y estamos contentos". Además, incidió en que el San Fernando "tiene mucho juego, experiencia y mucha calidad. Era un partido muy difícil para empezar, pero defensivamente hemos estado bien, es la sensación que tengo", aseguró Arnau Sala.

El segundo entrenador del Córdoba CF afirmó que "hemos sabido sufrir cuando ha tocado, hemos atacado bastante bien y hemos tenido ocasiones para no sufrir tanto. Hemos sufrido mucho, pero no hay mejor manera de empezar. Estamos contentos", reflexionó.

No obstante, lamentó que en ocasiones el equipo corriese demasiado tras la pelota. "Hemos corrido mucho. Nos gustaría que nuestros jugadores hubieran corrido menos, porque eso dice que están más ordenados". Eso sí, puso en valor que "los chicos se han vaciado, somos un equipo con buena predisposición y con ganas de que tire esto adelante".

Respecto al estado físico de De las Cuevas, que abandonó el partido en el tramo final de la segunda mitad, Sala indicó que "en principio no hay problema, supongo que una pequeña contractura tendrá pero lo normal en un partido intenso. El miércoles o el jueves le tendremos bien".

También individualizó en la actuación de Fidel Escobar, al que situó de pivote junto a Imanol García. "Nos habían comentado que Fidel podía jugar de pivote. Nos hemos dejado aconsejar por la gente del anterior cuerpo técnico. Fidel tiene calidad y mucho trabajo, hemos optado por ello y ha salido bastante bien", aseguró Arnau Sala, que espera que "todos los jugadores se sientan importantes, es básico para que un equipo tenga éxito".

REGRESO A EL ARCÁNGEL

El partido ante el San Fernando también supuso el regreso de Arnau Sala a El Arcángel. Sala jugó dos temporadas en el Córdoba CF, del 1999 al 2001. Aseguró tener "la piel de gallina" por el recibimiento de la afición blanquiverde, ya que "no había vuelto a Córdoba más que para enfrentarme a este equipo. Estoy emocionado, disfruté dos años de esta ciudad, estuve encantado aquí".

Y aseguró darle "igual" la "situación del club", ya que "cuando me plantearon volver ni lo pensé. Vivir en Córdoba lo compensa todo".

Finalmente, respecto a la jugada polémica en la que el San Fernando pidió penalti por mano de Raúl Cámara dentro del área cordobesista, Arnau Sala manifestó que "no he visto la jugada, no puedo comentarlo. Pero desde el banquillo es muy difícil ver ese tipo de acciones".