Ariel Montenegro: "No veo hombre ni mujer, sólo futbolistas"

Un cóctel de calor tórrido, expectativas y esperanzas saludó el retorno de Ariel Montenegro a la sala de prensa de El Arcángel. Allí estuvo cuando era futbolista y defendía el escudo de un Córdoba CF que siempre aspiraba a agarrar cincuenta puntos y respirar hondo. Ahora, como entrenador, pretende ir un poco más allá y disfrutar de victorias. "Es una alegría enorme volver a estar aquí", admitió el argentino, al que el máximo rector de Infinity en el Córdoba CF, Javier González Calvo, definió como "uno de los nuestros". Ariel, el mítico 24, es ahora parte del cuadro técnico de la entidad blanquiverde.

"Hemos dado un paso adelante", dijo González a propósito de la contratación del bonaerense. Es el nuevo entrenador del Córdoba CF Femenino, que disputará la Liga Reto Iberdrola con una plantilla que "no se conoce oficialmente", aunque está "prácticamente terminada", reconocieron tanto González como Montenegro, que dejaron en manos del director deportivo Francisco Peque Avilés -ahora de vacaciones- la misión de desvelar la nómina de futbolistas del proyecto.

"Tengo que dar las gracias a Peque y a Cristina porque están trabajando duro por el fútbol femenino", dijo Montenegro, que confesó que solamente le hicieron falta "dos minutos de conversación" con el máximo dirigente de la sección femenina blanquiverde para aceptar el reto. Será su primera incursión en el deporte de mujeres, aunque el argentino quitó trascendencia a ese dato cuando se le comentó desde la trinchera mediática. "No veo hombres ni mujeres, solo veo futbolistas", dijo. "Para mí se trata de profesionales que saben a lo que vienen y lo que tienen que hacer", aseguró.

González Calvo, Montenegro y los técnicos Alfonso Mesa y Gabino Arévalo. SÁNCHEZ MORENO

Para Montenegro, tan locuaz ante los micrófonos como de costumbre, no hubo problema en expresar los objetivos de un equipo especial dentro de la casa blanquiverde. "Será el máximo", dijo, aunque con sus matices. "No me vayan a poner en el titular que digo que vengo a ascender; vengo a trabajar el máximo posible y a llevar al equipo lo más alto que se pueda", manifestó. "Y, obviamente, el ascenso está ahí", apuntó con un toque ambicioso imprescindible para encender la chispa de la ilusión. "Queremos llevar más gente al campo a ver a las chicas", dijo el exjugador cordobesista, que aún no sabe si el hogar del femenino estará en la Ciudad Deportiva, en San Eulogio, en El Arcángel o en todos esos sitios. "Estamos preparados para todo, iremos con trabajo y humildad", recalcó.