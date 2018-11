El Arcángel como refugio

El Córdoba de Curro Torres afronta el reto de ver debutar al de Ahlen en el banquillo de El Arcángel ante un rival, el Elche, que también llega necesitado de puntos al coliseo ribereño. Aunque el primer partido de los blanquiverdes con Torres se saldó con derrota en Lugo, las estadísticas de los encuentros jugados esta temporada en el campo del Córdoba llaman a cierto optimismo o, al menos, a valorar el partido de mañana como una buena opción para que lograr la victoria, la tercera de la temporada. Tres puntos vitales los que están en juego ante el Elche, que no sacarían al Córdoba del descenso (está a cuatro puntos del Zaragoza, decimoctavo) pero sí supondrían un gran alivio.

En estas páginas se ha hablado en días pasados de los problemas que ha tenido el Córdoba con los goles encajados a balón parado, una estadística que ha mermado las posibilidades clasificatorias del equipo blanquiverde con Sandoval, y que también le castigó la pasada jornada, con un gol de penalti anotado por el Lugo, por manos de Vallejo dentro del área. Ese factor tratará de corregirlo Curro Torres, que en los entrenamientos que lleva en Córdoba ha trabajado especialmente la defensa de los córners y faltas en contra. Sin embargo, las cifras globales en El Arcángel permiten vislumbrar a un equipo blanquiverde que, aunque no ha logrado grandes cotas en su estadio, al menos ha mantenido un bagaje que da cierta esperanza.

El equipo blanquiverde ha sumado 10 puntos en ocho jornadas en su feudo, pero solo ha sido derrotado en dos ocasiones, ante el Oviedo y frente al Cádiz, en este caso en el último partido en El Arcángel. Dos victorias y cuatro empates cierran el ciclo casero de este Córdoba, incapaz de cerrar el grifo de goles encajados también como local -14 en esos ocho encuentros- pero que ha anotado aquí 13 de los 17 goles a favor de la temporada. Equipos como el Deportivo o el Alcorcón -líder de Segunda División- no pudieron doblegar al Córdoba, y precisamente esa cierta solidez en casa permite ver con esperanzas el duelo de mañana ante el Elche. Mantener la portería a cero, dominar al rival desde un juego combinativo y mejorar en la presencia en área rival son algunas facetas que Curro Torres debe mejorar en el Córdoba para que ese peso que la afición blanquiverde tiene en El Arcángel, con momentos de gran efusión, sirvan no solo para no perder, sino para empezar a enganchar victorias. La primera oportunidad, mañana ante el Elche. Dos equipos en descenso que se enfrentan en El Arcángel, un estadio que deja notar su presencia y que puede ser esencial para iniciar una racha positiva.