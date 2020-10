Apuntes tras una derrota

La primera derrota del Córdoba CF en pretemporada, el domingo en El Palmar, deja algunos apuntes para el futuro. Posiblemente, la mayoría sean coyunturales, aunque bien haría el conjunto blanquiverde en asegurarse de que solo es una eventualidad. Un repaso a lo acontecido, sobre todo en pretemporada, nunca viene mal.

VELOCIDAD

Un ausente y alguno que no apareció

Más bien, baja. Un detalle importante cuando de falta de velocidad se habla. Sabas no pudo contar con Carlos Valverde para el encuentro en El Palmar y situó en los costados a Samu Delgado y a Moutinho, teniendo como único extremo en el banquillo a Iván Navarro. A la media hora se lesionó el conquense, aunque posteriormente el técnico aseguró que solo tenía un golpe y el cambio fue por precaución. Sabas introdujo a Javi Flores por Samu Delgado, pasando a Moutinho a la derecha y colocando a Javi Flores en la izquierda. Al de Fátima se le pudo ver no solo en un par de acciones en el primer tiempo, sino también en la segunda mitad. Sin embargo, al suizo-portugués lo perdió para el resto del encuentro. Moutinho recibió balones, sí, pero siempre de espaldas, prácticamente en la mitad del campo y muy encimado por el lateral verdiblanco. Ni una carrera al espacio buscando la espalda de los laterales locales se vio en 90 minutos, salvo cuando apareció Jesús Álvaro en la segunda mitad, incorporándose al ataque desde segunda línea.

UN AVISO

El campo y los planes del equipo

Bien hará el Córdoba CF en habituarse a ciertos campos que se encontrará en el campeonato, tanto individual como tácticamente. El Palmar tiene oficialmente la misma longitud que El Arcángel y cinco metros menos de anchura, aunque la verdad es que parecía algo más corto y, desde luego, bastante más estrecho de lo que dicen los datos oficiales. Y más que acostumbrarse a esos campos tendrá que contar que esas medidas, precisamente, señalan a una ventaja del equipo local para su presión Nunca estuvo a gusto el Córdoba CF en el campo verdiblanco, Edu Frías tuvo que realizar dos regates dentro de su área, incluso, en esos primeros 45 minutos y no dejaba de ser llamativo que en el minuto 55, tras pasar por vestuarios, Cervero y Geijo (37 y 38 años, respectivamente) aún fueran a la presión. Obviamente, no con la misma intensidad del primer acto, pero el partido que realizaron los veteranos puntas es un ejemplo de esfuerzo y compromiso sin balón. Además, con gol de la victoria, de bella factura, firmado por el primero. Si el plan A no funciona, como se comprobó en Sanlúcar, habrá que trabajar mejor el plan B, es decir, el del juego directo, balón largo y ganar por arriba el balón o hacerlo en el rechace para la segunda jugada y ahí, el delantero que esté sobre el campo resulta fundamental, así como la línea de tres cuartos cordobesista. Si no funciona ninguno de los dos planes, lo de El Palmar se repetirá.

LOS COSTADOS

Las ayudas a los laterales

Por ausencia o por insuficiencia. La banda derecha del Atlético Sanluqueño la conformaban Edu Oriol en el lateral y Adrián Armental en el extremo. La izquierda, Carrión y Marcos Torres. A pesar de su juventud, Farrando aguantó bien las acometidas de Marcos Torres, salvo con alguna excepción, por lo que la banda diestra blanquiverde estuvo relativamente bien protegida. Sin embargo, las noticias por la izquierda no eran tan buenas. Berto Espeso no pudo contener en ningún momento a Adrián Armental, un extremo ya veterano y que ha salido del fútbol gallego a los 30 años por primera vez en su carrera. Edu Oriol falseaba en diversas fases su posición de lateral derecho ocupando el centro del campo, ya que los dos centrales locales y Facu Ballardo o Theo García, alternativamente, se las bastaban y sobraban para contener a Willy y a De las Cuevas. Por lo tanto, las ayudas de Samu Delgado o Moutinho a sus laterales debieron ser más constantes y, sobre todo, más intensas, sobre todo las del suizo-portugués, ya que Espeso posee un perfil mucho menos defensivo -y menor experiencia- que Farrando.

OTRA ADVERTENCIA

El adversario y su sobremotivación

Hablamos de un encuentro amistoso, de preparación, de corrección de errores, de intentar reafirmar conceptos. Antonio Manuel Ruiz Romerito, técnico blanquiverde, no lo vio así. O, al menos, lo vio como una forma de lo que quiere que sea su equipo en Liga jugando en El Palmar. Porque lo que se planteó el sábado fue un partido de Liga, al menos por parte del Atlético Sanluqueño. Seis cartulinas amarillas más algunas que se quedaron en el tintero hablan bien a las claras de que el choque no fue estrictamente amistoso.

El rifirrafe en la banda, en la que el propio Romerito y Manuel Robles -segundo de Sabas- también fueron amonestados, señala el tinte que tuvo el partido para un Atlético Sanluqueño que se estrenaba en El Palmar en pretemporada. Un Romerito en la misma tesitura que Sabas. Fue firmado en marzo para suplir a Abel Gómez y, tras un entrenamiento, se anunció el confinamiento y posterior suspensión liguera. Llegaba procedente del Rota, al que dejó salvado en Tercera División y, a sus 43 años, reconocía hace siete meses que la llamada de los verdiblancos era su «gran oportunidad». La cara de los cordobesistas tras pasar por la ducha y subiéndose al bus del equipo decía bien a las claras que el de El Palmar no fue un encuentro tan amistoso.

EL GOL

Demostrar el nivel en el campo

Más allá de los cuatro goles en Algeciras, parece claro que a este Córdoba CF, aparte de la interrogación en los laterales, le hace falta algo arriba. No anduvo fino, de nuevo, en los últimos metros en Sanlúcar. No ya por los primeros 75 minutos, sino por los últimos, en los que acumuló cinco ocasiones claras con dos buenas paradas de Isma Gil y un balón al travesaño tras lanzamiento de Piovaccari. En condiciones normales, y más en un candidato al ascenso, al menos una de esas debía haber entrado. Pero no fue así. Y es otro aspecto a meditar en el análisis, porque el Córdoba CF jugará durante la temporada al mantra de que no necesitará un excesivo número de ocasiones para desequilibrar el marcador en base a la calidad que atesora en comparación con el resto de rivales. Y eso, sobre el verde, hay que demostrarlo.