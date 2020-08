Apunten fecha: mediados de octubre

Segunda quincena de octubre. En ese punto del calendario está ahora puesta la cruz para marcar el inicio de las competiciones de Segunda División B -en la que milita el Córdoba CF- y Tercera División, según se desprende de los resultados de la reunión que mantuvieron los miembros de la Comisión creada por la Federación para estas categorías. En esta cita, además de la situación originada por el covid-19 y el escenario -cambiante, y por desgracia a peor- generado, se trató el tema de las fechas de arranque de los campeonatos, un dato crucial en el funcionamiento -deportivo y económico- de todos los clubs.

En esta reunión estuvieron presentes el presidente de la RFAF, Pablo Lozano; el vicepresidente de la RFAF, José Manuel Molina Maza; el presidente de la RFAF en Sevilla, Pedro Borrás, y el presidente de la RFAF en Cádiz, Antonio Bernal. También asistieron María Isabel Martos (Marbella), Juan Antonio Romero (Club Atlético Antoniano), Rubén González (Atlético Sanluqueño CF), Rafael Antonio Garay (CP Almería), Francisco Javier Cabeza (Salerm Cosmetics Puente Genil), Manuel Écija (CD Loja) y Carlos Hita (Recreativo de Huelva), lo que supone prácticamente todos los miembros de la Comisión. También estuvieron presentes en la reunión los técnicos de la Real Federación Española de Fútbol, según informó la RFAF en un comunicado a través de sus canales oficiales.

Tras abordar la situación y la necesidad de adecuarse al contexto sanitario, la RFAF informó de que cuenta con un protocolo higiénico-sanitario para el inicio de la competición en la temporada 20/21, que está a la espera de aprobación por parte de la Junta de Andalucía.

La entidad federativa quiso poner de relieve su compromiso con las competiciones y su deseo de comenzar, pero también subrayó que, "hasta que dichos protocolos no los aprueben las autoridades competentes, no se podrán iniciar". Ante esta tesitura, la Federación sí planteó un posible inicio de temporada para mediados del mes de octubre en el caso de las categorías sénior, mientras que el fútbol base no comenzaría hasta que no se inicie el curso escolar.

La mayor parte de los clubs de Andalucía mantienen en suspenso el arranque de sus pretemporadas debido al desconocimiento de la fecha de arranque. Así sucede en todos los equipos de Tercera División y en los femeninos. En el caso del primer representante provincial, el Córdoba CF, la preparación se puso en marcha el pasado 3 de agosto, por lo que el tiempo de trabajo hasta que llegue la primera jornada de competición será prácticamente de dos meses y medio.