Antonio Moyano: "Espero que disfrutemos juntos del ascenso en Las Tendillas"

El centrocampista montillano del Córdoba CF, Antonio Moyano, ha realizado unas declaraciones a través del gabinete de comunicación del club. El jugador de 19 años tiene la ilusión de ver al equipo celebrando el ascenso a Segunda A este verano en Las Tendillas.

-¿Cómo está viviendo este aislamiento, sabiendo que aún puede quedar un mes por delante del mismo?

-A pesar de ser una situación complicada estoy llevando la cuarentena lo mejor posible. Todos los días tengo una rutina, así estudio, estoy haciendo unos cursos y hago una serie de entrenamientos y ejercicios por la mañana y por la tarde.

-¿Cómo nota su estado físico, tras el trabajo con las tablas individuales y las sesiones colectivas?

-Me encuentro bien, en forma. Somos profesionales y también nos cuidamos en casa. Hago una serie de ejercicios por la mañana y otros por la tarde para llegar en la mejor forma posible a la vuelta a la competición.

-Al menos te estás machacando bien. ¿Te veías entrenando con tu hermana?

-Bien, pues así se hacen los entrenamientos más amenos y los días se hacen también más cortos.

-¿Ilusionado ahora con la llegada del nuevo técnico y la posibilidad de poder volver a llamar a las puertas del primer equipo?

-Todos los días entreno con la misma ilusión. Esté el entrenador que esté intento siempre dar lo mejor de mí mismo. Estoy deseando tener de nuevo una oportunidad, aprovecharla y disfrutar en El Arcángel.

-Aunque esto afecte a todos los equipos, ¿será diferente para el Córdoba por el hecho de, además de hacer esa minipretemporada, tener que adoptar las ideas del nuevo entrenador?

-El cambio de entrenador implica siempre un plus de concentración porque todos queremos ganarnos un sitio. Además tenemos que poner todos el cien por cien para adaptarnos lo más rápido posible a la nueva metodología del entrenador.

-¿Teme que la competición pueda llegar a no reanudarse y que solo se juegue el fútbol profesional por los intereses económicos?

-La temporada se tiene que reanudar siempre que no sea un problema ni para nuestra salud ni la de los aficionados. Pido que se establezcan las medidas y los protocolos adecuados y así evitar que haya más contagios. Queremos que se reanude la competición porque el objetivo que tenemos es muy bonito.

-En el caso de que vuelva el fútbol, ¿cómo ve lo que queda de temporada en la carrera por el play-off?

-Es difícil porque hay un grupo my competitivo pero no tengo ninguna duda de que entraremos en el play-off. Confío mucho en mis compañeros porque hay un grupo fantástico, con buenos jugadores y ganas de trabajar. Estoy seguro, no solo de que entraremos en play-off, sino de que el año que viene podremos disfrutar otra vez del Córdoba en Segunda División.

-¿Y la lucha por la salvación en Tercera?

-Nos ha penalizado mucho la primera vuelta porque nos hemos dejado muchos puntos en el camino. Sin embargo no tenemos tiempo de pararnos a lamentarnos. Es el momento de apretar todos los dientes, revertir la situación y así lograr la permanencia.

-¿Le preocupa lo que está pasando de cara al futuro, en lo personal y en lo colectivo, porque el deporte vuelva pero no sea el mismo?

-Pienso que la liga se debería terminar para que lo gane o se pierda sea en el campo, siempre y cuando no sea un problema ni para nuestra salud ni la de los aficionados. Está claro que tenemos un bonito reto por delante como es el de llevar al equipo a Segunda División.

-¿Qué mensaje manda a la afición en estos momentos?

-Le doy ánimos para que lleven el confinamiento de la mejor manera posible que sean respetuosos y hagan caso a las autoridades. Además le transmito tranquilidad que sepan que nos estamos cuidando en casa, pues somos profesionales. Espero que disfrutemos juntos del ascenso en Las Tendillas.