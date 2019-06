Andrés Martín ultimaba anoche su compromiso con el Rayo

Un día más para la fumata blanca. En este caso, blanca con una franja roja, porque el Rayo Vallecano ultimaba ayer, a través de su director deportivo, David Cobeño, la llegada de Andrés Martín a Vallecas por las cuatro próximas temporadas, tal y como informó este periódico.



No ha sido un fin de semana fácil, ya que Best of You, la agencia de Andrés Martín, prefirieron esperar hasta comprobar si el Deportivo de la Coruña subía a Primera División para tomar la decisión a la que habían fijado hora fecha: ayer lunes, a las 16.30 horas. Sin embargo, el acuerdo entre el Córdoba y el Rayo Vallecano estaba cerrado completamente el mismo sábado, por lo que tanto la agencia como el jugador «desaparecieron» durante 36 horas. Esto provocó cierto malestar en el Rayo y un enfado notorio en su entrenador, un Paco Jémez que habló en diversos medios y no ocultó dicho enfado por la actitud tanto del jugador como de sus representantes, que quisieron aguantar hasta el último momento a la posibilidad de jugar en Primera División, aunque la oferta que planteaba el Deportivo de la Coruña era inferior en cantidad y con una forma de pago mucho más extendida en el tiempo.



En cualquier caso, el propio Rayo Vallecano tenía la decisión tomada y el acuerdo con el Córdoba cerrado, por lo que tan solo quedaba cerrar con el futbolista, que después de esa cita con su agencia, ayer por la tarde, negociaba con el Rayo Vallecano las condiciones de su compromiso para las próximas cuatro temporadas. Lo único que trascendió es que su ficha anual será astronómica, por encima de los 350.000 euros por temporada. Hay que recordar que hace apenas un año Andrés Martín aún estaba en su etapa juvenil.



Por su parte, la operación para el Córdoba es redonda. Ingresa 2,5 millones en los diez días siguientes a la firma del contrato, 500.000 euros cuando Andrés Martín anote el gol número 15 con la camiseta de su nuevo equipo en partidos oficiales y se reserva el 15% de una futura venta a un tercer club.

Entre otras cosas, la operación dejará la actual temporada en superávit y eliminando la causa de disolución de la SAD, por lo que la cesión de El Arcángel se podrá acometer con mayor tranquilidad.



Andrés Martín se ha destapado esta temporada, a sus 19 años, como una gran promesa del fútbol y un jugador que en Segunda puede encontrar su mejor escenario para seguir creciendo. Aunque con alguna convocatoria anterior, Sandoval le hizo debutar esta temporada, en la que ha jugado 29 partidos (18 de ellos como titular) para anotar seis goles. Un gran disparo con la zurda, velocidad, oportunismo y asociado con el gol, a Andrés Martín se le adivina un gran futuro que debe empezar hoy, cuando se anuncie finalmente su compromiso con el Rayo Vallecano para las próximas cuatro temporadas.

Una operación, que como tantas otras, ha sufrido un ligero retraso a causa de los intereses de unos y otros. A pesar de algún enfado, lógico por otra parte, la operación debería cerrarse hoy.