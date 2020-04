Andalucía no quiere descensos... pero sí 'play off'

¿Qué han dicho los clubs andaluces sobre la propuesta de la Federación Española de cerrar las ligas? La Real Federación Andaluza de Fútbol remitió este viernes a la RFEF la consulta solicitada el pasado 14 de abril sobre el parecer del fútbol y fútbol sala andaluz en relación a la propuesta de finalización de las competiciones planteada por el organismo del fútbol nacional. Y los resultados no ofrecen un horizonte esperanzador para las apetencias del Córdoba CF.

La RFAF ha realizado el estudio tras consultar al cien por cien de los clubs de categoría nacional de fútbol y fútbol sala en modalidad masculina y femenina, un total de 172, por medios telemático, telefónico y a través de intranet. El resultado ha sido concluyente: casi la totalidad está de acuerdo con la propuesta de la RFEF de dar por finalizada la competición regular, que no haya descensos y optar por una fórmula express para concluir los campeonatos.

La totalidad de los clubes (172) está de acuerdo con finalizar en este momento la competición regular, mientras que 169 de 172 ve bien que no se produzcan descensos. En el caso de los equipos cordobeses, los directamente beneficiados son el Córdoba CF B y el CD Pozoblanco, que estaban en zona crítica en el grupo X de Tercera, y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad de la Primera División de fútbol sala, que luchaba por la permanencia en el tramo final de la campaña.

La polémica está en la situación del Córdoba CF, primer club de la provincia, que situado en la quinta posición de la tabla clasificatoria en el Grupo 4 de Segunda B se quedaría fuera de esos hipotéticos play off, reservados a los cuatro primeros.

Los clubs andaluces han aceptado de manera mayoritaria la fórmula del play off express planteado por la RFEF como fórmula para la conclusión de los campeonatos (170 de 172). Un alto porcentaje prefiere que para dilucidar los equipos que ocupen las plazas de play off se respete lo indicado en la norma de cada competición.

Los clubs clasificados del 5-8 solicitan una ampliación de plazas respecto a lo que dice la norma para que en el play off participen del 1-8, opción por la que se decanta el club cordobesista. Los encuestados también consideran que los primeros clasificados deben tener algún tipo de beneficio.

Los datos de esta consulta remitidos a la RFEF se acompañan de una documentación consistente en varias propuestas de finalización de la competición planteadas a modo individual por algunos de los clubs consultados.

Resultados de la encuesta de la RFAF entre los clubs andaluces.

En relación al modelo de play off, el resultado de la consulta en Segunda División B (10 clubs) ha sido de 4 que proponen play off de 4 equipos, 3 que se decantan por 8 equipos, 1 que lo propone de 6 equipos, 1 que prefiere anular la competición y 1 que se abstiene y acepta lo que diga la mayoría.

En Tercera División (38 clubes), 33 proponen play off de 4 equipos (con varias propuestas para ascenso), 3 proponen play off de 8 equipos, 1 club propone otro número y 1 club no participa. El Ciudad de Lucena, segundo clasificado del grupo 10 en Tercera, disputaría esas eliminatorias junto al Betis B, Jerez Deportivo y Utrera.

Córdoba Futsal y Deportivo Córdoba

En fútbol sala, dos clubs votaron por la propuesta de la Federación Española con distinto signo: uno está de acuerdo con disputar play off con los ocho primeros y otro propone anular la competición. El Jaén Paraíso Interior y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad son los dos representantes andaluces en la máxima categoría.

En la Segunda División Femenina de fútbol sala milita el Cajasur Deportivo Córdoba, que peleaba por entrar en la zona de play off aunque en el momento de cerrarse el campeonato por el covid-19 se encontraba fuera. Ocho clubs dieron su parecer y seis de ellos se mostraron de acuerdo con la vía de la RFEF, mientras que otros dos -uno de ellos el Deportivo- propusieron unas eliminatorias de ascenso con más equipos.