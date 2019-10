Análisis táctico del empate del Córdoba CF en Algeciras

El Córdoba CF volvió a demostrar en el Mirador de Algeciras, el pasado domingo, que es incapaz, hasta el momento, de controlar los ritmos de los partidos, en especial cuando se pone por delante en el marcador. Los blanquiverdes lograron una renta más que aceptable, un 0-2 que tal vez no se correspondía con el juego desplegado por ambas escuadras, pero que sí era fiel a los primeros 20 minutos de la segunda parte, en la que arrollaron al equipo gaditano con un Zelu notable en banda derecha y un José Antonio González llegando bien al área rival desde segunda línea.

El lateral zurdo, una autovía

Ello no podía tapar una carencia que se evidenció durante todo el choque, y a la que Enrique Martín no intentó ponerle remedio hasta el minuto 71. Y es que Raúl Cámara se vio constantemente desbordado por la banda izquierda de la defensa del Córdoba CF. El veterano zaguero, que jugó allí a pierna cambiada por la ausencia de Jesús Álvaro, no pudo parar ni a Domínguez ni a Antoñito. Incluso, el lateral derecho del Algeciras, Choco, percuitó con asiduidad doblando a su extremo y sacando constantes centros al área visitante.

La primera solución de emergencia de Enrique Martín fue colocar a De las Cuevas en el extremo izquierdo para que socorriese a Cámara, ya que Owusu apenas ayudaba en defensa. Tampoco mejoró con ello la situación, y para cuando el técnico navarro se decidió a sacar al campo a Antonio Moyano, el 1-2 ya campeaba en el marcador. Martín decidió dejar a De las Cuevas hasta el minuto 85 y retirar antes a Zelu, el mejor de su equipo y no solo por su gol y por la posterior asistencia del 0-2 de Owusu.

Deshecho en defensa

Con el primer gol del Algeciras el Córdoba CF se deshizo y se le vieron todas las costuras. Indecisión para ir a robar la pelota, flaqueza atrás y nerviosismo en líneas generales. Un Djetei que había actuado bien y rápido al corte y en el salto en la primera mitad se deshacía como un azucarillo mientras Chus Herrero tampoco era capaz de frenar la sangría. El costado de Raúl Cámara seguía siendo el punto más débil del Córdoba CF y el Algeciras siguió explotando esta carencia.

Además, Enrique Martín mandó un mensaje claro a sus jugadores sacando a Imanol García por Owusu. Mediocentro defensivo por atacante. El equipo blanquiverde se escondió en su área y renunció a la pelota para salvar los muebles, pero para entonces, completamente desbordado, fue incapaz de evitar el segundo tanto local.

Solo tuvo una jugada clara desde el gol de Owusu, en el minuto 64, hasta el pitido final. Una jugada que pudo acabar con la victoria blanquiverde, ya que Antonio Moyano, tras superar en un mano a mano al portero Lopito, vio cómo un defensor del Algeciras evitaba en línea de gol el tercero de los blanquiverdes. Un tanto que habría supuesto mantener los tres puntos pero que no habría tapado las carencias que sigue arrastrando el Córdoba CF. Y ahora, a Cartagena.