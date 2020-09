El amistoso del Córdoba CF contra el Linares, al borde de la suspensión

La suspensión del amistoso que debía disputar el Córdoba CF en Almendralejo, contra el Extremadura, ha centrado la comparecencia de Javier González Calvo en la presentación del patrocinio de Corhyund como espónsor de la entidad blanquiverde. El consejero delegado blanquiverde ha reconocido que ese partido y rival "era una pieza de toque importante después de tener que suspender, por responsabilidad, el partido contra el Lucena". Esa suspensión inicial dio paso a la posibilidad de enfrentarse a los azulgranas, "un equipo que creo que competirá con nosotros por los puestos de ascenso, pero han tenido algún contagiado", por lo que "se ha decidido suspenderlo y ojalá antes del inicio de temporada podamos jugar contra ellos, porque a ambos nos vendrá bien", ha valorado el extremeño.

González Calvo ha reconocido que el Córdoba CF se afana ahora en buscar "algún equipo para jugar contra él" este jueves, ya que ha hablado con el presidente del Linares, Jesús Medina, y "le hemos comunicado nuestra intención de suspender el partido" previsto para el sábado. El motivo es "el mismo por el que se suspendió el del Lucena, por la responsabilidad que conlleva dirigir un grupo de personas como este". González Calvo ha ampliado que él y Medina han quedado "en hablar esta tarde, porque para ellos, igual que para el Lucena, es un inconveniente. También para nosotros, porque si tienes ese partido previsto para que los jugadores cojan la forma nos supone un contratiempo importante, pero también para ellos, incluso económico, porque tenían autorizado el acceso de 800 personas y también tienen ese inconveniente económico", ha lamentado. Hoy mismo, la Junta de Andalucía ha anunciado que realizará un cribado masivo de test rápidos de antígenos en once municipios andaluces, entre ellos, Linares, precisamente. Además, el Ayuntamiento linarense ha adoptado desde hoy diversas medidas restrictivas, por lo que todo señala a que el duelo del sábado quedará finalmente suspendido.

González Calvo ha reconocido que al estar el inicio de Liga bastante cercano "las agendas están completas" y no será fácil buscar rivales al Córdoba CF. "El Extremadura, por ejemplo, iba a jugar el sábado contra el Atlético Sanluqueño y ahora nos han ofrecido jugar contra ellos el sábado, pero a nosotros nos gustaría poder jugar antes", ha deseado el consejero delegado blanquiverde, que ha informado de que "estamos intentándolo también con los equipos equipos que jugamos la semana que viene, adelantar esos partidos para no perder estos días, pero tienen la agenda cerrada. Si no, intentaremos jugar con el filial para que no se pierda la forma", ha declarado.

Finalmente, González Calvo también se ha referido al mercado de fichajes, en el que ha reiterado la espera e interés por Diabaté, por el que "ayer se hizo otra propuesta al Mallorca" y fijó también la postura del Córdoba CF: "No escatimaremos esfuerzos para hacerlo, sin perjuicio de que como dijo Juanito el martes, no pondremos en peligro el patrimonio del club".