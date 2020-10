Las alternativas de Sabas para sustituir a De las Cuevas

La baja de Miguel de las Cuevas, siendo importante para Juan Sabas y el Córdoba CF, se produce en una zona de su esquema táctico en la que no solo tiene recambio, sino alternativas moviendo piezas, no muchas, para que el dibujo siga siendo el mismo sin que este se resienta e incluso sin que el escalón en el nivel de calidad tampoco sufra en exceso. Otro aspecto, siempre en el aire, es la llegada al gol que tendrá el equipo, que precisamente en su estreno liguero anduvo fallón siendo el exponente máximo, precisamente, el alicantino, con dos ocasiones claras falladas. Algo incomprensible en él.

Aun manteniéndose la baja añadida de Carlos Valverde, el madrileño podría desplazar a Javi Flores desde la izquierda a la mediapunta, devolver a Moutinho a la zona en la que se siente más cómodo, la izquierda, e incluir por la derecha a Samu Delgado, que ya tuvo minutos ante el Lorca Deportiva y acumulará una semana más, la actual, de entrenamientos. Así, la línea estaría compuesta por dos de los tres jugadores que estuvieron en el estreno liguero más la aportación desde el minuto uno del conquense.

Si Sabas tiene dudas sobre el estado físico de Samu Delgado o este no puede mantener el ritmo de los 90 minutos, el técnico blanquiverde también puede tirar del chaval Luismi Redondo. Ya en pretemporada actuó durante unos minutos en algunos encuentros por la banda izquierda, también en la primera jornada liguera, pero también lo puede hacer como mediapunta o segundo delantero. De hecho, parece ser una posición más natural para él, por lo que en este caso, Sabas cambiaría hombre por hombre con respecto al debut liguero.

Obviamente, Sabas también tiene el mismo juego de piezas, aunque en esta ocasión introduciendo por la izquierda a Alain Oyarzun, aunque el irundarra no está, claramente, para un partido entero e incluso no parece que esté para la titularidad. Aún le falta alguna semana más de trabajo para estar en condiciones de poder contar con él desde el inicio y como uno más. Por ahora, tan solo como una opción desde el banquillo. Otra alternativa para el preparador cordobesista, siempre manteniendo el 1-4-2-3-1, es la de hacer debutar a Alberto Salido. El delantero cedido por el Atlético de Madrid, debido a sus características, puede actuar perfectamente tras el punta de referencia: tiene capacidad asociativa, velocidad y, por supuesto, llegada al área.

A partir de aquí, se abre el abanico y obligaría a Sabas a cambiar puntualmente el esquema teniendo en cuenta el rival, el Yeclano Deportivo, y el campo, La Constitución. El dibujo podría cambiar tanto a un 1-4-4-2 como a un 1-4-5-1. En el primer caso la opción está clara: poner la pareja de ataque compuesta por Willy Ledesma-Piovaccari, lo que le dejaría a Alberto Salido como única alternativa en el banquillo. En el segundo caso, incluir un trivote en el mediocampo, tal y como hizo en los últimos minutos contra el Lorca Deportiva, se abren las opciones: desde incluir a Julio Iglesias como tercera integrante de ese trivote, a que lo sea Javi Flores buscándole relevo en la banda izquierda. A priori, Sabas tiene variantes dentro de la plantilla, tanto para el relevo del alicantino como para ajustar también el dibujo en función del rival y el campo. A partir de ahí, dependerá del rendimiento individual de cada uno de sus jugadores, aunque habrá uno seguro que no tendrá: De las Cuevas.

Solo se perdió nueve partidos

De las Cuevas llegó en el verano del 2018 para ayudar en el intento de salvar la categoría, algo que finalmente no se logró. El alicantino no pudo actuar en los tres primeros encuentros ligueros, ya que en el primero no estaba y en los dos siguientes aún no se encontraba a punto. En la 18-19 se perdió, por lo tanto, siete encuentros por molestias o lesiones con un balance de dos victorias, dos empates y tres derrotas. En realidad, uno de los triunfos no se jugó (ante el Reus, 1-0), aunque dos de las derrotas, en las dos últimas jornadas ligueras, se produjeron con el equipo matemáticamente descendido.

Ya en la pasada temporada se ausentó en dos encuentros, ambos saldos con igualadas. En esos nueve partidos en los que estuvo ausente, el Córdoba CF anotó 11 goles, mientras que encajó 14 tantos. Los resultados, en general, no indican que el conjunto blanquiverde le echara excesivamente de menos.