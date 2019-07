Alfonso Serrano peina el mercado en busca de delanteros

El Córdoba sigue con las presentaciones de sus fichajes de cara a la temporada 2019/20. Esta vez le tocó el turno al cordobés José Antonio González, y al zaguero Fernando Román. El habilidoso mediapunta reconoció que su vuelta a la entidad blanquiverde fue « muy fácil» ya que «me quedé con las ganas de llegar al primer equipo en la última ocasión». Por su parte, Román declaró que para él también fue «muy fácil» porque ve que el proyecto del club califal es «muy ambicioso y bonito.»

Con respecto a la presión que debe de tener el Córdoba para lograr el ascenso, González afirmó que «hay que asumir con naturalidad el objetivo del ascenso», mientras que Román reniega de la presión, alegando que «hay que hacer muy buena piña, tanto club como el equipo y la afición».

Jose Antonio González, que llega en calidad de cedido desde el Granada, fue cuestionado por el estado de la ciudad deportiva Rafael Gómez con respecto a la del conjunto nazarí. Sin embargo, evitó entrar en valoraciones, afirmando simplemente que «hay que asumir lo que tenemos y llevarlo con naturalidad». «Si todo va bien en lo deportivo, mejorará lo demás», añadió.

Ante el hecho de que el primer partido de la pretemporada se desarrolle en Puente Genil, lugar de nacimiento del futbolista, González reconoció que tiene «muchas ganas de ponerse ya la camiseta del Córdoba y de jugar en mi pueblo», con el fin de «ir cogiendo carga, minutos y sensaciones con respecto a lo que quiere el míster».

Por otro lado, Fernando Román, que coincidió con Sebas Moyano en el Valencia Mestalla, fue preguntado por la continuidad del futbolista de Villanueva del Duque, sobre el que reconoció que «es un buen jugador», aunque no entro a valorar sobre su continuidad, ya que «no es cosa mía, no puedo decidir yo».

Tras las declaraciones de los jugadores, el director deportivo, Alfonso Serrano, habló sobre las posibles salidas del club, además de las ya esperadas de Alberto y Lavín. «Las pretemporadas están para evaluar a los jugadores, tanto cuerpo técnico como dirección deportiva. A partir de ahí, es indudable que habrá cambios» declaró Serrano, que también reconoció que «el Córdoba es más que Enrique Martín y que Alfonso Serrano, y por ello estamos intentando establecer unos cimientos, no solo de cara a este año, sino también de cara al futuro»

Por último, el director deportivo califal habló sobre las futuras incorporaciones en materia ofensiva. Serrano está buscando «dar al míster las máximas alternativas posibles», por lo que se busca «un jugador alto, referencia, que pueda dotar de alternativas al juego», además de «intentar traer a otro para complementar a ellos dos». En total, el club pretende «contar con tres delanteros más el apoyo de la cantera», aunque, tal y como reconoce el director deportivo, «va a ser complicado, porque estos jugadores están en una categoría superior y su incorporación va a ser de cara a bastante tiempo». Sobre Viti Rozada, extremo del Oviedo relacionado con el Córdoba en la última semana, Alfonso Serrano se limitó a decir que «no voy a hablar sobre nombres que no estén en el club, porque lo mejor es trabajar en silencio y traer al jugador que queremos».