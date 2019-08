Alfonso Serrano: "Faltan de tres a cinco fichajes para cerrar la plantilla"

Tras más de un mes sin comparecencias por parte del club, Alfonso Serrano presentó ayer a dos de las últimas incorporaciones que hizo el club califal: Fidel Escobar y Sebastián Castro. El primero afirmó estar «muy ilusionado con el primer partido», mientras que Castro aún espera «tener algo más de ritmo antes de empezar a jugar». También compareció Alfonso Serrano, que no quiso entrar en los detalles sobre la inscripción, pero que sí habló sobre la plantilla, sobre la que aseguró que «aún faltan por llegar entre tres y cinco efectivos».

Escobar también habló sobre su llegada al Córdoba CF, ya que tenía «mucha ilusión por venir desde que Alfonso (Serrano) me presentó el proyecto». Además, reconoció que en los amistosos le ha ido «muy bien, aunque un solo jugador no puede tirar de todo el equipo». Sobre las dudas surgidas en Panamá por el nivel de la Segunda B, Fidel afirmó que «no vengo a una categoría, sino que vengo a este club».

Fidel Escobar también tuvo tiempo de referirse a sus compañeros en la zaga. El central panameño asegura que la rivalidad por el puesto «va muy bien, todos somos compañeros y todos queremos jugar». Por último, también habló sobre su convocatoria con Panamá, de cara a los encuentros ante Bermudas: «hay dos partidos, el 5 y el 8 de septiembre, pero yo ahora mismo estoy enfocado en el Córdoba CF».

Por su parte, Sebastián Castro afirmó sobre su posición que «jugando en el mediocentro es donde mejor me siento», aunque aún le falta «tener un poco más de ritmo antes de empezar a jugar». El costarricense afirmó que estaba «deseando llegar. Alfonso me presentó un buen proyecto, y tenía muchas ganas e ilusión».

Por último, también habló Alfonso Serrano, que evitó el tema de la inscripción, pero que sí quiso hablar sobre la confección de la plantilla. «Aún faltan entre tres y cinco efectivos para cerrar la plantilla. Buscamos un jugador que pueda recortar desde banda hacia dentro, que desequilibre en tres cuartos de campo» reconoció. «A todos nos gustaría que todo estuviese más calmado. No es el mejor escenario, pero estoy convencido de que vamos a hacer un gran equipo» finalizó.