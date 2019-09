Alfonso Serrano: «Esa inyección nos debe dar más estabilidad»

El Córdoba CF presentó ayer de forma oficial a Mohammed Djetei y Xavi Molina, dos de los últimos fichajes del mercado veraniego. Junto a los futbolistas compareció el director deportivo blanquiverde, Alfonso Serrano, quien comentó la información adelantada por este periódico sobre el extra de ingreso por ayuda al descenso que recibirá el Córdoba CF, al aprobar LaLiga que el dinero correspondiente al Reus Deportiu sea repartido entre los otros tres descendidos, el pasado mes de junio: el propio Córdoba CF, el Gimnástic de Tarragona y el Rayo Majadahonda.



Serrano reconoció que «esa inyección económica nos tiene que dar un poco más de estabilidad y eso, indudablemente, es bueno», ya que «cuanto más recursos tengamos, mejor para el club», recalcando que ese mayor ingreso era bueno «para el club» y no solo para el primer equipo blanquiverde.



También confirmó el director deportivo del Córdoba CF que «desde Panamá nos dijeron que Fidel Escobar sufría una microrrotura de grado uno, pero parece que no es muy importante según me comentan» y que «ayer -por el martes- le hicimos una resonancia y una ecografía; los datos de la resonancia tardan un poco más y en la eco no se ve una lesión muy importante».



En lo que se refiere a los jugadores que fueron presentados oficialmente, Xavi Molina habló de la importancia de que Enrique Martín estuviera en el banquillo para su llegada a la ciudad. «Cuando ves que un entrenador de esta categoría acepta el reto ya te dice muchas cosas. Es una parte importante también el hecho del reto, las ganas y lo que el club quiere para este año» y se mostró dispuesto a ayudar en «lo que necesite el equipo en cada momento. No soy un jugador que me permita decidir donde quiero jugar. Si el equipo me necesita en una cierta posición estoy encantado de ayudar en lo máximo que pueda», por lo que no quiso definirse: central, mediocentro o lateral. En cualquier caso, Enrique Martín lo contempla como mediocentro defensivo más que en cualquier otra posición. En lo que sí se definió el catalán fue en su papel fuera del terreno de juego. «Al final yo soy un trabajador, creo que líder o no, puedo serlo pero desde el ejemplo. Me dedico a ayudar al equipo en todo lo que pueda y al final si las cosas salen bien pues queda todo lo bueno. Intento trabajar y ayudar a compañeros y cuerpo técnico en todo lo que pueda. Eso implica en hacerlo bien cuando estás dentro y en arrimar el hombro cuando estás fuera».



Por su parte, Mohammed Djetei explicó que «estoy trabajando y entrenando a la disposición del equipo. Si me toca, jugaré» en Yecla. El central declaró que «estoy muy contento de estar en Córdoba y también con un míster que conozco».