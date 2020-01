Alfonso Serrano: "Es el momento de que vengan hombres" al Córdoba CF

Alfonso Serrano ha informado en rueda de prensa, durante la presentación de Luis Garrido, de que "en un mercado no puedes decir nunca una cifra concreta, porque al final te sale algo que no te esperas o un jugador que has estado detrás de él te dice que no, se cae algo que él quiere y puede venir", aunque sí vaticinó que "creo que los fichajes van a ser entre tres y cinco", sobre todo porque el Córdoba CF "necesita argumentos futbolísticos arriba, tenemos muy pocos, necesitamos gente polivalente, que nos gusta a nosotros, para actuar en diversas posiciones y que nos dé alternativas ofensivas, que estamos ahí faltos de ellas", reconoció.

El director deportivo del Córdoba CF fue claro, además, cuando aseveró que "creemos que es el momento de que vengan hombres, gente veterana, que conozca y que sepa de qué va esto", ya que entiende que "no es el momento de apostar por jugadores, tal y como está la situación ahora", en clara referencia a la situación en la tabla del conjunto blanquiverde.

Serrano también habló de las salidas para la llegada de dichos fichajes. "Esperemos que con las salidas de Víctor Ruiz y de Fernando Román, que son inminentes, a no ser que se complique algo a última hora, nos quedan dos plazas. A partir de ahí estaremos atentos al mercado para ver las posibilidades que podemos tener y si hay que tomar alguna decisión se tomará", no descartando alguna baja más entre las fichas sénior actuales, en función de los movimientos de la ventana invernal de fichajes, ya que "hay que tomar decisiones que en la dirección deportiva a veces no gustan, pero si es por bien del equipo se hará, evidentemente".

Tras agradecer a Juanto Ortuño su etapa como blanquiverde, el director deportivo del Córdoba CF también habló de la evolución del equipo: "Lo único importante es ganar. Hay maneras de entender el fútbol. Unos tienen una forma, otros tienen otra. Somos un Córdoba más reconocible", defendió, aunque reconoció que "el último mes de mercado de verano fue complicadísimo traer gente de arriba por todo lo que rodeaba al Córdoba y todo lo que suscitaba". Debido a esos problemas "nos quedamos cojos en la parte ofensiva", por lo que se ha quedado "sin recursos ni alternativas ofensivas". Por ello, el vallisoletano se afana ahora en poder "subsanarlo para que tenga esas alternativas, tanto de inicio como en el transcurso de los partidos".

Finalmente, Alfonso Serrano advirtió que el invernal "es un mercado complicado", ya que "si te equivocas en este mercado puede ser un paso atrás muy importante", por lo que "hay que dar los pasos bien fuertes, hay que estar seguros de las incorporaciones". Por ello, el director deportivo del Córdoba CF argumentó que "es una cadena, Primera, Segunda y estamos en Segunda B. El mercado va con calma, con paciencia y tenemos que esperar a que funcione la cadena", explicando que "estamos dando pasos buenos, firmes, seguros", entre los que están también las rescisiones. Sobre estas últimas anunció que "si no hay contratiempo de última hora hoy saldrán Victor Ruiz y Fernando Román, por lo que las incorporaciones habría una entre hoy y mañana o al principio de la semana que viene, porque la verdad es que le equipo se queda en cuadro".