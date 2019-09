Alfonso Serrano: «El ruido que había no fue el mejor escenario»

Ha sido la peor pretemporada que he hecho yo». Así de claro habló ayer Alfonso Serrano, director deportivo del Córdoba CF sobre su periplo profesional, este verano, en la entidad blanquiverde. Un periodo de fichajes en el que «hemos tratado de traer a jugadores contrastados, importantes», para lo cual se mantuvieron «conversaciones con muchos de ellos». Sin embargo, «el ruido que ha habido alrededor del club no es el mejor escenario de todos». Serrano no quiso que sonara como «excusa», y añadió que «somos el Córdoba, un gran club, con una afición magnífica, un míster enchufado, con jugadores enchufados. La Liga será larga y dura, pero si estamos unidos, todo será mucho más fácil», advirtió el director deportivo del Córdoba CF.



De hecho, Serrano añadió que «el abanico español se nos ha cerrado y abrimos el abanico de fuera. Conocemos a los jugadores de fuera, nos pueden dar un salto de calidad importante», argumentando que, precisamente por ese ruido, ha debido acudir más al mercado internacional que al nacional a la hora de incorporar a futbolistas.



Tras insistir en que no quería que sonara como excusa, Serrano desveló que las dificultades para fichar no iban tanto por una cuestión económica, sino porque «es difícil que un jugador baje de categoría. Bajar a Segunda B, aunque sea al Córdoba, les cuesta mucho. Les entiendo, es normal. David Rodríguez, en vez de venir al Córdoba, se va al Racing y no es una cuetión económica, sino de categoría» y reconoció que también tuvo cerca de incorporar a Víctor Casadesús.



Tampoco quiso hablar del presupuesto del que ha dispuesto. «No soy la persona idónea para decirlo y la ley de protección datos no me permite decir nada», justificó. A pesar de todo, Serrano aseguró que no se arrepiente de haber llegado al Córdoba. «Hemos pasado momentos malos, pero cuando tomas una decisión debes afrontar lo bueno y lo malo. Este club te engancha, te atrapa, le está pasando tambien al cuerpo técnico y estamos muy contentos en todos los aspectos. Hemos pasado momentos duros, críticos, pero de todo se sale. Lo que no te mata te hace más fuerte», aseveró el director deportivo del Córdoba CF.



Luego, intentó explicar la operación salida con Zelu y la llegada de Luis Garrido, que no podrá ser inscrito hasta la apertura del mercado de fichajes, en enero. «Lo de Garrido son dos operaciones distintas con Zelu, lo que pasa que al final se podían compaginar las dos. Hablamos con Zelu de que si venía una buena opción para todos se haría la salida, aunque no encontramos nada. Actualmente es un jugador más de la plantilla para sacarle el rendimiento que pensamos que tiene». A pesar de su declaración, Zelu tenía pie y medio en el Melilla unas horas antes del cierre de mercado, operación que se canceló y que provocó, inicialmente, que no llegara Luis Garrido. Sin embargo, su club de procedencia, anunció el fichaje del pivote defensivo hondureño por la entidad blanquiverde, que emitió un comunicado minutos antes de la comparecencia del director deportivo informando de su llegada. Por lo tanto, Serrano defendió la llegada del catracho, aunque no pueda jugar hasta enero. «Dos días antes de cerrar el mercado sale la opción de Luis Garrido. A partir de ahí establecimos contacto aunque no tuviéramos fichas. Creemos que es un jugador muy aprovechable para la categoría. Es internacional con Honduras, siempre ha sido titular en todos los equipos en los que estuvo. Nos puede dar un salto de calidad al equipo importante. Hablando con él, le planteamos la posibilidad de inscribirlo en enero, como estaba como loco por venir, nos pusimos de acuerdo. Va a ser muy importante, por eso creo que es una noticia muy positiva para el club su llegada. Está concentrado con su selección y vendrá lo antes posible, para que conozca y se adapte. Va para largo, tiene que hacer varios trámites y lleva tiempo».



Finalmente, Serrano defendió también que la plantilla es la que mejor se ajusta al estilo de juego de Enrique Martín, con el que ha estado en estrecho contacto durante estos meses.