Alfonso Serrano: "Estoy convencido de que mañana se inscribirán todos los jugadores"

Tras más de un mes sin comparecencias por parte del club, Alfonso Serrano ha presentado hoy jueves a dos de las últimas incorporaciones que hizo el club califal: el central panameño Fidel Escobar, y el centrocampista costarricense Sebastián Castro. El primero afirmó estar "enfocado en el Córdoba y muy ilusionado con el primer partido", mientras que Castro aún espera "tener un poco más de ritmo antes de empezar a jugar". También compareció Alfonso Serrano, que pese a no querer dar detalles acerca de la inscripción del equipo, sí que reconoció que, según las últimas noticias que le habían llegado, “el viernes por la mañana se inscribirán todos los jugadores”.

FIDEL ESCOBAR / "NO ME IMPORTA LA CATEGORÍA"

En el ámbito deportivo, Fidel Escobar también habló sobre su llegada al Córdoba, ya que tenía “mucha ilusión por venir desde que Alfonso me presentó el proyecto. Estoy muy ilusionado”. Además, reconoce que en los amistosos le ha ido “muy bien, aunque un solo jugador no puede tirar de todo el equipo”. Tras su llegada al conjunto califal, desde Panamá hubo ciertas dudas con respecto al nivel de la Segunda División B española, aunque el central ha despejado todas las dudas, ya que, según ha afirmado en su presentación, quería venir “por el proyecto que me presentó Alfonso. No vengo a una categoría, sino que vengo a este club”.

Fidel Escobar también tuvo tiempo de referirse a sus compañeros en la zaga. Existe una gran competencia en el puesto, con hasta 5 jugadores que pueden actuar en el puesto de central. Sin embargo, el central panameño asegura que la rivalidad por el puesto “va muy bien, todos somos compañeros y todos queremos jugar. Hay buena calidad, desde que llegué he visto eso. Me gusta que todos seamos competitivos. Ahora toca esperar a que el míster saque el primer once”. Por último, también habló sobre su convocatoria por la selección absoluta de Panamá, de cara a los encuentros ante Bermudas del próximo mes de septiembre: “hay dos partidos, el 5 y el 8 de septiembre, pero yo ahora mismo estoy enfocado en los partidos del Córdoba ante el Recreativo Granada y el Villarrubia”.

Fidel Escobar y Sebastián Castro, durante su presentación. A.J. GONZÁLEZ

SEBASTIÁN CASTRO / "ME SIENTO MÁS CÓMODO EN EL CENTRO DEL CAMPO"

También se presentó al segundo sudamericano que conforma la plantilla del Córdoba, el joven costarricense Sebastián Castro. El jugador, que según afirmó el club en su anuncio, puede jugar tanto de lateral derecho como de centrocampista, afirmó sentirse más cómodo “jugando en el mediocentro, es donde mejor me siento”. Tras más de un mes de burocracia, el ‘tico’ pudo incorporarse a los entrenamientos la pasada semana, y disputar algunos minutos en los dos últimos encuentros de pretemporada. “Estaba deseando llegar, Alfonso me presentó un buen proyecto, y tenía muchas ganas e ilusión” reconoció Castro. Sin embargo, aún tardaremos en verle en su mejor versión, ya que, tal y como él mismo afirmó, “no es ningún secreto que llegue hace poco, y quiero agarrar más ritmo. La competencia en el centro del campo es muy fuerte, y me gustaría tener un poco más de ritmo antes de empezar a jugar”.

ALFONSO SERRANO / "AÚN FALTAN ENTRE TRES Y CINCO REFUERZOS"

Por último, también compareció el director deportivo de la entidad, Alfonso Serrano, que trató de no dar muchos detalles sobre el tema de la inscripción del equipo, puesto que no considera que sea “la persona idónea y competente para ese tema”. “El presidente me ha dicho que está en trámites para realizar el último pago, que se hará ahora por la mañana”. “Según las últimas noticias que me llegan, mañana viernes por la mañana deberían de estar inscritos todos los jugadores”. Y es que, él mismo reconoció que no está siendo el mejor escenario para cerrar los fichajes que tiene el club en proceso. “A todos nos gustaría que todo estuviese más calmado. No es el mejor escenario, pero estoy convencido de que vamos a hacer un gran equipo”, afirmó el vallisoletano.

Con respecto a la confección del equipo, Serrano declaró que “aún faltan entre tres y cinco efectivos para cerrar la plantilla. Todo va a depender de como se mueva el mercado en la última semana. Esto es una cadena, en cuanto se muevan los de Primera, se van a mover los de Segunda y nos podremos mover los de Segunda B. A partir de ahí, tenemos que estar atentos a los jugadores con los que hemos hablado, aunque no nos ponemos un número fijo. No es una cuestión de cuántos van a venir, sino una cuestión de calidad. Cuantos más jugadores de calidad, mejor”. Sin embargo, la llegada de nuevos jugadores no tendría que significar la salida de otros, ya que el club “puede jugar con los sub-23, con ficha del filial. No todos tienen que ser profesionales”. Hay que recordar que, en Segunda División B, los clubes pueden inscribir, como máximo, a 16 jugadores profesionales, mientras que el resto del equipo debe de completarse con jugadores de menos de 23 años.

También quiso Serrano referirse al fichaje de Owusu, última incorporación del conjunto blanquiverde. “Sabíamos que el mercado nos iba a llevar a esta situación”, reconoció. “Ya dijimos que los últimos jugadores iban a llegar en los últimos días de mercado, lo teníamos claro, tanto el míster como la dirección deportiva. También sabemos que nos quedan jugadores de ataque. Estamos buscando algún jugador que pueda recortar desde la izquierda o la derecha hacia dentro, que desequilibre en tres cuartos de campo. Sabemos que es difícil, pero esperamos que entre estos días se concreten todos los fichajes y conversaciones que tenemos”.

Por último, Serrano también hizo un balance de la pretemporada cordobesista, en la que el club ha cosechado tres victorias y cinco empates. “Estoy en contacto diario con los jugadores y el cuerpo técnico. Estoy contento, ilusionado, ya que ellos me transmiten energía, ilusión y muchas ganas de que empiece la temporada. Sabemos que faltan mimbres, pero tenemos un buen boceto de equipo y nos falta definirlo. Hay clubes que te enganchan más cuando llegas, y el Córdoba, por todo, te engancha y te empapa, y trabajas con más ilusión y ganas con una energía que en otros sitos no tienes”.