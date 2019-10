Alfonso Serrano, en el casting del Oviedo

El director deportivo del Córdoba CF, Alfonso Serrano, ha sido sondeado por el Real Oviedo para incorporarse a la dirección deportiva carbayona, según informó ayer el periódico asturiano La Nueva España.

Según este medio, el hombre fuerte del grupo Carso (propietario) del Oviedo, Federico González, está realizando un casting para contratar a un nuevo director deportivo que trabaje con Michu, su secretario técnico, y ayude al club asturiano a salir de su mala situación, decimoctavo y empatado a puntos con la zona de descenso en Segunda.

Y dentro de este casting, según La Nueva Asturias, se encuentra Alfonso Serrano. El hotel Marriot de Madrid sirvió de centro en el que González se entrevistó con varios candidatos al puesto. El diario Marca incluye entre los profesionales sondeados a Miguel Ángel Corona, Jordi Lardín y Ernesto Bello.

Pero en otro lugar de la capital de España,a la semana pasada, Federico González también se reunió con Alfonso Serrano. Siempre, según este medio, para "sondear opciones" de cara a completar la dirección deportiva. Y no necesariamente esta temporada, ya que el periodista que firmó la información, Xuan Fernández, aseguró este jueves al programa La Jugada de Canal Sur Radio Córdoba que, de producirse la contratación de Serrano o de otro de los sondeados, sería para su incorporación en la próxima temporada 2020/21.

Hay que recordar que Alfonso Serrano tiene un contrato de dos temporadas más una opcional con el Córdoba CF. Además, el propio Serrano reconoció hace pocos días, durante la presentación de Raúl Agné como nuevo entrenador, que "Raúl Agné debe analizar bien la plantilla y tomaremos las decisiones, pero habrá entradas y habrá salidas". Un trabajo que deberá ir madurando en el tiempo que queda hasta el mes de enero y con el consenso de un Agné que reconoció que no podía rechazar la opción del Córdoba CF ni la propuesta de Serrano. "No podía permitirme decir dos veces que no al Córdoba CF y a Alfonso (Serrano)".