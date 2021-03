Alfaro y el factor motivacional en una sesión muy intensa del Córdoba CF

Con las miras puestas en que no se agoten las opciones. El Córdoba CF regresó este miércoles a la Ciudad Deportiva para afrontar la primera sesión preparatoria de su duelo contra el CD El Ejido 2012 (domingo, 17:00 horas). Los jugadores de Pablo Alfaro, tras empatar en El Arcángel frente al Real Murcia CF, deben vencer en Santo Domingo a los celestes para tener todavía esperanzas de clasificarse hacia la siguiente fase de ascenso.

El grupo apareció -prácticamente en su totalidad- por las instalaciones del Camino de Carbonell en torno a las 10:45 horas. La única ausencia destacada estuvo en la del extremo Moussa Sidibé, quien acabó con molestias físicas el choque liguero ante los pimentoneros y se quedó en el estadio trabajando junto a los fisios. Sí figuraron en la larga matinal -casi dos horas de entreno- el cancerbero Isaac Becerra, el centrocampista Julio Iglesias y el atacante Samu Delgado, aunque todos ellos se ejercitaron al margen con el recuperador, Javier Poveda.

Así pues, Javi Romero, portero titular del equipo B, volvió a compartir labor con Edu Frías y el preparador de porteros, Sebas Moyano. De hecho, Delgado e Iglesias tenían tantas ganas de tocar balón que pidieron permiso para ser ellos los que chutaran a sus compañeros bajo palos. Otro aspecto reseñable fue la participación de Miguel de las Cuevas. No obstante, el ex del Atlético de Madrid, -al igual que Javi Flores y Carlos Valverde- no terminó todo lo estipulado sobre el verde.

La motivación como herramienta

La principal misión en el horizonte más inmediato para Alfaro reside, sobre todo, en que el vestuario se encuentre anímicamente dispuesto para las dos finales que restan. El aragonés repitió por activa y por pasiva que solo contaría con aquellos que físicamente dieran el máximo, por lo que es entendible que también lo haga en el plano psicológico. Esa labor de motivación quedó refrendada a lo largo de toda la mañana. Por ejemplo, el maño no dudó en ser uno más para formar en la fila que felicitó “cariñosamente” a Alberto Espeso por sus recién cumplidos 23 años.

Posteriormente se diseñó un ejercicio de salida en potencia de las piezas ofensivas y de repliegue defensivo. En el mismo, el míster tuvo palabras de elogio tanto para Alberto Ródenas como para Jesús Álvaro. Uno de los refuerzos invernales intentó regatear al canario, pero el lateral supo contenerlo pese a la pelea mantenida hasta el final. El empuje y la lucha de los dos les hizo merecedores del aplauso de Alfaro. Ya en los partidillos que cerraron el miércoles, que contaban con reglas específicas para poder tirar a portería, los mensajes positivos quedaron de manifiesto tras una gran acción personal de Thierry Moutinho -que se quedó fuera de los 20 citados en la anterior jornada- y Edu Frías.

De las Cuevas, en la sesión de este miércoles en la Ciudad Deportiva. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Alfaro, nada más concluir la sesión, pidió a los presentes que se acercaran para mantener una breve charla. Javi Flores y Miguel de las Cuevas, que se quedaron en la banda durante la última serie de partidillos -y el alicantino habló con Poveda y los servicios médicos de sus molestias en la pierna derecha-, se unieron a la charla. No fue el caso de Valverde, ya que el utrerano se marchó minutos antes en su vehículo particular. El entrenador hizo un repaso a todo lo practicado haciendo ver al vestuario de lo que eran capaces.