El Albacete se lleva los tres puntos de El Arcángel (1-3)

No, no me manifesto, porque si me dejara llevar por el estado anímico sólo escribiría en negativo. Y no es el momento, más que nada por respeto a los jugadores, que supongo que estarán muy abatidos y no es cuestión de hacer más sangre. Pero sí hago un apartado para la directiva y la dirección deportiva: ¿Creéis que por el sólo hecho del drástico trasiego de jugadores (ocho salidas y siete llegadas) se solucionaba el drama? No, señores, no era eso, porque no es cuestión de cantidad, sino de calidad y esa, como aquí quedó dicho en otra ocasión, sólo se demuestra sobre el césped y hoy, no se ha demostrado. Vale, es el primer partido. Esperaremos un tiempo, aunque hoy, por lo visto sólo han dejado algunos atisbos de calidad, Bodiger y poco más.