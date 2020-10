Alain Oyarzun: "Me volví a sentir futbolista"

El extremo izquierdo del Córdoba CF, Alain Oyarzun, comentó este miércoles que su llegada a la entidad blanquiverde se produjo "cuando me llamó Raúl -Cámara- y me planteó el proyecto fue claro, y hay un objetivo que tiene claro todo el grupo", que no es otro que el ascenso. De ahí que se decidiera a fichar por el conjunto blanquiverde, con el que debutó el pasado domingo en Liga, en La Constitución de Yecla. El vasco reconoció que se siente "contento por la parte que me toca y por la del equipo, porque en el plano individual llevaba mucho tiempo sin competir, por una lesión, y por sensaciones muy bien", aunque "todavía no estoy al cien por cien, aún necesito un par de semanas más en el grupo".

"Me volví a sentir futbolista", confesó Alain Oyarzun, ya que "justo el otro día miraba y hacía mucho tiempo", exactamente un año, desde su último partido oficial, por lo que "después de tanto tiempo lo valoras más". Por ello, el irundarra reconoció que se siente "contento con la participación" del pasado domingo, ante el Yeclano Deportivo, porque "después de tanto tiempo no era un partido fácil, necesitaba mucha concentración, y los compañeros y yo estuvimos acertados. Pude dar una asistencia a Mario y pude participar también en el gol con Píovaccari", de ahí que reiterara que se siente "contento" por su estreno con el Córdoba CF.

Para cerrar ese partido de su debut, Alain Oyarzun valoró que el Yeclano Deportivo "también juega con la ventaja de jugar en csa, para nosotros era más complicado", ya que los azulgranas son expertos en el "juego directo, al que nosotros no estamos acostumbrados", recordó, aunque también recalcó que los de Sandroni "no nos hicieron muchas ocasiones de gol claras, nos marcamos en propia puerta, apenas la que sacó Bernardo" bajo palos tras una parada de Edu Frías. En cualquier caso, el vasco admitió que "hay que ser exigentes y pudimos hacer las cosas mejor", porque entiende que "hubo fases en las que pudimos tener el balón más rato y trabajamos en eso. Dejar la portería a cero sería muy bueno", de ahí que "el punto agridulce del partido fuera el gol" encajado, aunque fuera en propia puerta.

Hablando sobre el próximo encuentro, ante el UCAM Murcia, en El Arcángel, este domingo (17.00 horas), Alain Oyarzun remarcó que "es importante como cualquier otro", ya que "es una Liga muy corta, en la que no se permiten fallos, prácticamente, como pierdas dos partidos te quedas ahí", avisó, por lo que el próximo domingo, si el Córdoba CF se impone a los universitarios "sumaremos tres puntos y seguiremos ahí arriba".

Además, Alain Oyarzun avisó de que el UCAN Murcia "defiende muy bien, nos esperarán en el mediocampo y son peligrosos en la contra, además de ser desequilibrantes en los últimos metros", y apeló a que el encuentro ante el UCAM Murcia será "diferente" al de Yecla. "Será un partido diferente, en casa, donde nos tenemos que hacer muy fuertes, y será un partido compliclado", finalizó el extremo zurdo del Córdoba CF.

