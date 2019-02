Aguza: "Será un duelo especial, estuve muy a gusto en el Córdoba"

El centrocampista catalán Sergio Aguza completó una temporada y media en el Córdoba antes de marcharse, el pasado verano, al Almería. Mañana, si salta de inicio, vestirá de rojiblanco y buscará los tres puntos para su equipo, pero mantiene su «aprecio» por el equipo blanquiverde, del que cree que puede salvar la categoría.

-¿Cómo lleva el estar jugando poco en Almería?

-Ha sido una temporada distinta a lo que venía viviendo en Córdoba, y es cierto que no estoy teniendo continuidad. Además, se sumó la lesión, que fue un poco complicada. Ahora quiero volver a coger sensaciones y terminar lo mejor posible.

-¿Está olvidada su lesión?

-Sí, la lesión está olvidada completamente. Las sensaciones en el amistoso ante el fueron buenas, me encontré muy cómodo. Pero ya es decisión del míster el que juegue, hay que seguir trabajando.

-Pocas quinielas daban al Almería peleando por el play-off.

-El equipo está compitiendo y haciendo las cosas muy bien. Nadie se esperaba que estuviésemos donde estamos pero es fruto de la dedicación diaria. Vamos partido a partido, intentando sumar de tres en tres para conseguir los 50 puntos lo antes posible.



-¿Es especial para usted enfrentarse al Córdoba?

-Es un partido especial, la verdad es que sí, porque tengo muchos amigos en Córdoba y por reencontrarme de nuevo con el club, con trabajadores y excompañeros. También por lo que vivimos la pasada temporada. Siempre le digo a mis excompañeros que hay opciones aún para el Córdoba y que solo son un par de partidos los que tiene de distancia con la permanencia.

-¿Esperaba una temporada tan discreta del Córdoba?

-Después de lo que pasó en verano, con los problemas con el límite salarial y para inscribir nuevos jugadores, fue un momento complicado. Aún así, después de todo lo ocurrido, el Córdoba sigue estando vivo.

-¿Qué ambiente espera mañana?

-Va a ser un ambiente bonito, porque la afición del Córdoba irá con mucha gente y esperamos que la nuestra también lo haga. Habrá un buen ambiente de fútbol, con dos aficiones andaluzas, en un pequeño derbi regional.

-¿Cómo analiza el momento del Córdoba?

-El partido en Tenerife lo planteó muy bien, de forma muy seria y aprovechando las ocasiones. Es un rival al que hay que tener en cuenta porque pelea hasta el final, nunca se da por rendido y no nos podemos relajar durante el partido.

-¿Influye la delicada situación de Curro Torres en el partido?

-Eso no lo sé, no sé si es la última bala de Curro Torres o no y no sé si los jugadores del Córdoba serán conscientes de ello. Pero son conscientes de lo que se están jugando, igual que nosotros, y los dos equipos iremos a por los tres puntos.

-¿Qué tipo de partido cree que planteará el Córdoba?

-Creo que intentarán que no podamos realizar nuestro juego. Buscarán estar serios atrás, no cometer errores y que nos cueste a nosotros manejar el partido.

-¿Espera que el Córdoba salga con cinco defensas?

-No es el único equipo de la categoría que juega así, ya nos hemos enfrentado a otros clubs con cinco jugadores atrás. Hay muchos sistemas que se pueden aplicar y cada uno tiene sus puntos positivos y sus desventajas. Intentaremos buscarle los errores al planteamiento que disponga el Córdoba e ir a por los tres puntos.

-¿Le gustaría volver al Córdoba en el futuro?

-En el mundo del fútbol nunca se sabe.

-¿Quiere mandar un mensaje a la afición cordobesista?

-Agradecerles el año y medio que estuve allí, me sentí muy arropado y muy a gusto. Les deseo que puedan salvar la categoría, porque es un club al que tengo mucho aprecio.