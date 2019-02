Aguado: «El equipo y la afición debemos estar tranquilos»

Venga el rival que venga en esta categoría es complicado y más en la situación en la que nos encontramos. Debemos afrontarlo como un partido más, sin mirar en qué posición estamos para que no nos pase factura. Venimos de dos días de descanso, que hemos podido desconectar, y tenemos una semana larga para preparar el partido de la mejor forma posible». Álvaro Aguado compareció ayer ante los medios y mandó un mensaje de serenidad, tanto al exterior como de puertas hacia dentro. El centrocampista blanquiverde aseguró que «debemos estar tranquilos, la afición y el equipo. Entiendo el malestar de la afición, su intranquilidad, pero estamos a dos victorias. En Tenerife ganamos y se veían las cosas de otra manera y si hubiéramos ganado el otro día estaríamos casi fuera», comentó el futbolista, que señaló que «lo importante es no descentrarse del objetivo, ir paso a paso porque esto es muy largo, ya lo vimos el año pasado. Tenemos que estar todos a una y llegar vivos hasta el final».



Asimismo, Álvaro Aguado hizo una clara defensa de su entrenador. «Cada jugador tiene una identidad y yo con Curro Torres me identifico mucho con su manera de jugar. Es verdad que no estamos sacándole mucho partido a lo que nos pide y transmite pero estamos muy contentos con él y no tenemos ningún problema, yo menos. Tengo mucho feeling con él desde el primer momento y estamos muy a gusto con él».



Además, el centrocampista del Córdoba señaló que el equipo, a pesar de la derrota del pasado viernes, está en un buen camino de evolución. «A pesar de la derrota creo que hicimos méritos, no lo hicimos tan bien como en Tenerife pero bueno. Es lo bueno que tiene este equipo, que sabe sobreponerse a los palos y esperamos sacar la victoria en Almería».



Para ello será clave la fortaleza mental, según Aguado. «Cuando nos dan un golpe nos afecta más que a equipos que están en otra posición. Al final estamos en una situación complicada y cada golpe se multiplica por dos. Si te meten un gol tenemos que intentar no conceder más ocasiones. No sé si es físico, creo que no, o si es mental, que supongo lo será. Todo se ve distinto si vas primero o quinto. Estamos teniendo una temporada complicada, siempre en puestos de descenso», se lamentó el centrocampista jiennense.