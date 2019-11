Agné: "Poquito a poco vamos viendo la luz"

El entrenador del Córdoba CF, Raúl Agné, ha indicado en la rueda de prensa previa del partido del próximo domingo ante el Mérida (17,00 horas, El Arcángel) que "poquito a poco vamos viendo la luz", en referencia a la situación económica del club y a que, por fin, ha regresado el suministro eléctrico a la ciudad deportiva. "Volvemos a tener electricidad, esperemos que todo se vaya solucionando".

El técnico aragonés es "consciente del ruido externo", pero también del "apoyo interminable de esta afición, estamos muy agradecidos, esperemos que el domingo sea una fiesta, estar a la altura y sacar el partido adelante". Además, ha agradecido la edición de una revista por parte de la prensa deportiva cordobesa para contribuir al pago de las nóminas atrasadas de los empleados del Córdoba CF y ha pedido "que en un futuro continuemos yendo de la mano, será así como este club podrá ser muy importante".

Agné, consciente de todo lo que rodea al encuentro ante el Mérida, con ese llamamiento a que el campo se llene para obtener fondos para paliar la situación de impagos de la entidad blanquiverde, siente el encuentro "como cuando jugué un derbi canario, durante toda la semana se hablaba del partido en las islas, todo el mundo estaba ilusionado y expectante. El partido está generando unos sentimientos muy profundos de todo el mundo y a nosotros nos llega, todo lo hacemos por esta gente, confío en que el domingo la arenga no será necesaria para que los jugadores corran".

Además, el aragonés ha manifestado que "como entrenador he tenido la suerte de entrenar en campos llenos y me encanta. Tenemos que intentar que, con la ayuda de nuestra gente y con nuestro juego, podamos hacer al rival más pequeño".

"NO ES FÁCIL TRABAJAR SIN COBRAR"

"Veo a la plantilla igual que hace un mes, cuando llegué, otra cosa es lo que podamos suponer o que personalmente crea que se va a solucionar, nunca les he visto distraídos y les honra, y como entrenador me hace ilusión poder entrenar así. No es fácil trabajar sin cobrar, y te lo dice alguien que lleva dos años sin cobrar un duro, al mal tiempo buena cara, a dignificar nuestra profesión lo mejor posible", ha asegurado Agné sobre el estado anímico de sus jugadores.

A este respecto, ha incidido en que "estoy convencido que la situación se arreglará, pero los jugadores se están comportando de manera excepcional, he vivido situaciones más complicadas que aquí y el grupo es muy profesional, lo afrontan con tranquilidad".

Por otro lado, el entrenador del Córdoba CF ha confirmado que Jesús Álvaro y Xavi Molina "han entrenado toda la semana con normalidad", mientras que Antonio Moyano "ha tenido problemas y no ha entrenado con el grupo". Owusu, que sigue concentrado con Ghana sub-23, causará baja, no así Fidel Escobar, que ya ha regresado de su citación con Panamá. "Fidel ha llegado y está bien, es un toro", ha aseverado Agné, que ha descartado que Juanto Ortuño vaya a causar baja. "Juanto tuvo un problema digestivo y hoy ha entrenado con normalidad".

"NOS TOCARÁ LLEVAR LA INICIATIVA"

Cuestionado sobre el nivel del Mérida, antepenúltimo en grupo IV de Segunda B con solo 11 puntos, Raúl Agné ha afirmado que "sería ingenuo pensar que es un equipo fácil, defiende bien, con buenas estructuras y está trabajado en ese sentido". No obstante, ha reconocido que "es muy probable que nos toque permanentemente llevar la iniciativa, será un partido de tener paciencia, hasta que no abramos el marcador será un encuentro incómodo".

Finalmente, sobre el estilo de juego que pretende implantar en el Córdoba CF, de toque y salida del balón jugado desde atrás, el preparador aragonés ha asegurado que "poco a poco hemos elegido este camino, porque creo que la obligación del entrenador es ver lo que mejor encaja en los jugadores". Indicando que "no somos un equipo de músculo", ha valorado que "el proceso de sumar pases desde atrás es más complicado que el de organizar un equipo defensivamente". "Conjuntar, darle una sintonía al juego siempre es más complicado. Pero no tengo ninguna duda de que el domingo se verán momentos de buen fútbol".