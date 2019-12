Agné: "Soy de Luis Aragonés, gana como quieras, pero gana"

El entrenador del Córdoba CF, Raúl Agné, se mostró "contento por la victoria" de su equipo ante el Sanluqueño, este domingo en El Arcángel. El aragonés considera que "estamos dando pasos firmes, y es lo que nos interesa". Reconoció que "no materializar el penalti te penaliza, y ellos han mantenido el mismo bloque en defensa con uno menos", razones por las que el partido no se encarriló hasta la recta final, a pesar de jugar con un futbolista más desde el minuto 18.

A ese respecto, Agné indicó que "nos faltó un punto de calidad en zona de ataque, pero generamos lo suficiente para abrir más el marcador", y ahondó en ese concepto al asegurar que "la calidad es lo que más cuesta. Y ante equipos que mantienen un bloque delante de la portería, debes ser muy preciso. Debes tirar paredes, el primer control debe ser orientado y eso, a veces, no lo tienes. Creo que el equipo juega bien y coge la idea, pero llegamos hasta donde llegamos", aseveró, en lo que no considera "una crítica a mis jugadores", aunque "si tuviéramos a Messi esos balones en el borde del área...Javi (Flores) no es normal que no materialice lo que genera, no lo hizo ni en don Benito ni hoy. Pero estoy seguro que volverá a hacerlo en el futuro".

Por otro lado, se lamentó de la acción del empate del Sanluqueño. "No podemos conceder la acción del gol del empate. Cuando juegas contra diez debes evitar que el rival pase del centro del campo y ser agresivos en la contención". Un Sanluqueño que "estuvo muy ordenado y muy organizado", lo que dificultó, en su opinión, el juego ofensivo del Córdoba CF. "Atacar a ocho defensores es complicado, y tenemos los recursos que tenemos, con poco espacio nos faltó claridad. Intentamos no perder la esencia de la posesión y de los ataques largos. Nos costaba darle rapidez al balón pero el rival también juega".

Además, comentó la situación emocional del vestuario tras la llegada de Infinity al club. "Me daba miedo que tras una solución tan rápida no fuéramos capaces de mantener la tensión y la exigencia. Se ha hablado solo de esto, no se ha hablado del partido. Los chavales lo harán mejor o peor, pero hasta el final lo intentan. El resultado puede pensar uno que es demasiado abultado. Pero creo que el grupo ha respondido muy bien".

En otro orden de cosas, Raúl Agné entró a analizar la actuación de dos nombres propios, De las Cuevas y Sebas Moyano, autores del segundo y el tercer tanto blanquiverde. "De Miguel no tengo ninguna duda de su calidad. Dos partidos seguidos y dos goles que dan puntos. Y respecto a Sebas, las plantillas están para disponer de ellas. La mejor manera de quejarse es estando preparado para que, cuando te saquen, estar a la altura. En este sentido estoy contento con Sebas".

Finalmente, lanzó un mensaje ganador. "No sé cuánto hacía que no se hacía un seis de seis, y eso nos permite avanzar. Es mucho más fácil que crean en ti cuando ganas. Soy de Luis Aragonés, gana como quieras pero gana, gana y vuelve a ganar. Creo que estamos a la altura".