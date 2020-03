Agné: "Se habla de que me van a echar pero yo solo pienso en ganarle al Cartagena"

Después de una semana muy movida con declaraciones de algunos dirigentes del club pidiendo más intensidad y ambición al equipo, el técnico del Córdoba CF, Raúl Agné, trató de quitar hierro a la situación y de centrar la mira en el importante duelo del domingo ante el Cartagena. "La cagamos ante el Algeciras, partimos de esa base, era una derrota que no esperábamos y llegó en un momento que no deseamos". Pero "esto continúa, hace una semana se decía que íbamos a por el primero y ahora somos un desastre; mi obligación es tener tranquilidad, tengo claro que hicimos un mal partido y que ahora hay que pensar en el Cartagena".

No obstante, se le insistió en rueda de prensa sobre las palabras del consejero Adrián Fernández, que se lamentó de "falta de ambición y pasividad tremendas" en la plantilla. "Lo que suceda durante la semana no es mi problema, no puedo atender a eso, ahora se habla de que me van a echar y yo solo puedo intentar ganar al Cartagena", aseveró Agné, quien recordó que "en otros clubs con otras circunstancias lo normal es que el equipo estuviera a 12 puntos de la promoción, hemos demostrado que sí estamos por la labor y hemos pasado situaciones muy putas".

"Me gusta más conciliar que separar"

"No voy a entrar en las declaraciones de los demás, sus motivos tendrán. Me gusta más conciliar que separar, la tranquilidad que el ruido, pero sé que en el mundo que vivo el ruido a veces es necesario también", manifestó Agné. El técnico de Mequinenza cree "mucho" en "la disciplina interna", ya que es su "manera de ser". Pero se mostró "seguro de que todo lo que se dijo se hizo con muy buena intención, más allá de eso tengo otra forma de ser".

Además, puso en valor que "hasta ahora hemos estado muy bien y en momentos de duda los profesionales no podemos dudar. Estas cosas pasan en otros clubs, siempre quiero creer en la buena intención de los demás".

Cuestionado sobre si piensa que hay algo más que tres puntos en juego ante el Cartagena, el entrenador del Córdoba CF aseguró que "son tres puntos" y llegó a lanzar una pregunta al aire: "¿Y si me voy yo, y si me caliento y me piro? Que no va a pasar porque estoy muy bien aquí. Veo bien a los jugadores, estamos implicados y comprometidos. Estoy convencido de que al final estaremos aprobados. En lo que no puedo controlar no pierdo ningún segundo".

En la cuestión de la enfermería. Agné confirmó que "Willy no llega, todavía es un poco precipitado después de las últimas pruebas, tiene una lesión y sería improdudente forzarlo". Más opciones tiene de jugar algunos minutos Moutinho, que "ha hecho dos medios entrenos". Además, Djetei por lesión e Imanol por sanción no podrán jugar el domingo. El resto "están disponibles".

Análisis del rival, el Cartagena

"El Cartagena tiene una plantilla con un potencial enorme, es un equipo con una muy buena plantilla, Carrasquilla es un futbolista de mucho nivel y arriba tienen mucho potencial y mucha variedad, un equipo dinámico, vertical y experto", analizó el de Mequinenza, quien cree que "este tipo de partidos se nos dan mejor porque el tanteo es mayor, los dos queremos jugar a lo mismo. Será un partido complicado pero ellos supongo que nos respetarán mucho".

Adelantó que será "un partido igualado" en el que todo se decidirá por la "contundencia en las áreas", pero recordó que "hemos sacado más puntos ante los equipos de arriba que ante los de abajo".

Jordi Tur y Javi Flores

Al entrenador del equipo blanquiverde se le cuestionó por dos nombres propios, los de Jordi Tur y Javi Flores. En el caso de Tur, aseguró que "seguro que le llegará su momento", ya que ahora "estamos optando por otro perfil de futbolistas, el momento es delicado para gente joven. Iván (Navarro) en ese sentido ha entrado con muy buen pie y espero que el día que Jordi entre encaje mejor, porque es un buen jugador".

En el caso de Javi Flores, Agné descartó que su posición más atrasada actuando en el doble pivote le esté restando fluidez al equipo. "El equipo de medio campo adelante tiene fluidez, donde no la tiene es más atrás. Tenemos muchas fases de control del juego precisamente en la zona más difícil, nos cuesta más en la iniciación pero no es un problema de Javi Flores". De hecho, defendió que "desde que le ponemos más atrás ganamos en creatividad, el balón es importante pero lo que marca los partidos son las ocasiones".

En otro orden de cosas, el aragonés reconoció que "Piovaccari no está marcando y es consciente de para lo que ha venido", pero cree que "cuando el delantero empieza a marcar luego no para; le pido otras cosas aparte del gol y espero que también nos las dé", ya que "desde su llegada generamos más ocasiones que antes".

Finalmente, Agné descartó que vaya a hacer "inventos raros que no funcionan" en el once ante el Cartagena. Habrá cambios, pero solo porque "nos obligan las bajas". "Si ganamos, el lunes todos contentos, volveremos a hablar de que vamos a por el primero. Y si no ganamos seré el más feo y seguirá el volcán en movimiento. Pero forma parte de la esencia de este deporte. Tenemos que salir a ganar y al final del partido veremos lo que hemos ofrecido y el desenlace final, espero que positivo", finalizó Agné su comparecencia.