Agné: "Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos"

Raúl Agné se mostró "triste" por la derrota ante el Algeciras, en un "partido espeso y con falta de acierto en las ocasiones claras que tuvimos", analizó el entrenador del Córdoba CF. "Siempre se dan estos partidos durante el año", se lamentó Agné, quien cargó por la actuación del árbitro.

"Hubo un par de decisiones arbitrales claves en momentos puntuales", dijo, añadiendo que "hubo dos manos en la misma jugada, lo acabo de ver en el vídeo y el árbitro también, pero no lo quiso pitar. Es un penalti muy claro y no lo quiso pitar", dijo el entrenador nacido en Mequinenza. E indicó que "nos anulan un gol por un salto limpio de Fidel".

"Hoy no tocaba puntuar, Pío tuvo tres ocasiones, pero no tocaba puntuar", se quejó. Aunque reconoció que hubo aspectos tácticos que llevaron a la derrota. "Nos costó mover el balón con fluidez y cuando nos tocó correr hacia atrás sufrimos. Ya pasó, tranquilidad y a no dudar".

El entrenador del equipo blanquiverde indicó que "más jugadores creativos no podemos poner en el campo, no es un problema de calidad sino que desde atrás nos cuesta sacar el balón limpio y rápido. Nos falta elegir en el último pase y tener más continuidad, también generar más peligro por fuera".

A pesar de la derrota, la segunda de la temporada, Agné sigue confiando "en este equipo" y en que "esto va a acabar bien", ya que "este tipo de derrotas te despiertan y te dicen que en las segundas vueltas los rivales siempre son jodidos".

"No puedo cagarme en la madre que parió a todos"

"No puedo cagarme en la madre que parió a todos en el descanso", aseveró Agné, molesto por la primera parte de su equipo, que no achacó a una falta de intensidad sino a que "tenemos un perfil de jugador que sin continuidad con el balón tiene un déficit". "No es un problema de falta de intensidad", insistió, indicando que "hemos de explotar más nuestras virtudes porque sino aparecen más claros nuestros defectos".

Tras el gol del Algeciras "sacamos a Iván y tuvimos más profundidad, al rival le entra el miedo a ganar y se le olvida atacar. Creo que generamos lo suficiente para empatar el partido", reflexionó el aragonés, quien pidió "valorar lo que hacemos bien y mal, tenemos muchas cosas buenas pero las que tenemos malas, cuando las ponemos a la luz, nos dejan un poquito más pequeñitos".

De todos modos, Agné hizo una lectura, si no positiva, al menos desdramatizadora del resultado y del transcurso del encuentro."Si este partido lo hubiéramos empatado no habría pasado nada. Venimos de una racha muy positiva pero somos el Córdoba CF y se nos exige ganar siempre. Esto es deporte, los del Algeciras lucharon todo lo que pudieron, marcaron y se metieron todos atrás. Ni hace dos semanas éramos tan buenos ni ahora somos tan malos".

"No me preocupa estar fuera del play off"

Finalmente, el míster del Córdoba CF indicó que "no me preocupa estar fuera del play off, la crítica es buena porque te despierta. Hay que seguir remando y continuar, queda pelea y nadie nos va a regalar nada, pero vamos a estar ahí seguro. Esto es deporte de alto rendimiento en el que la derrota existe. En los momentos malos nunca se debe dudar".