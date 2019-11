Agné: "Me voy contento con el punto"

El técnico del Córdoba CF, Raúl Agné, ha valorado positivamente el punto conseguido en La Condomina ante el UCAM Murcia. "Me voy contento, satisfecho con el punto, porque más allá de la clasificación del rival, desde que estoy en Córdoba con diferencia es el mejor equipo ante el que nos hemos enfrentado", ha asegurado el técnico aragonés, quien cree que "el UCAM tiene un potencial enorme de medio campo hacia adelante, tiene calidad, músculo y capacidad de aceleración".

Además, el entrenador de los blanquiverdes ha reconocido que "de visitantes nos cuesta más, hemos competido bien el partido y al final, creo que el resultado es para estar satisfechos. Vamos a ir sumando, cuando no puedes ganar hay que dar por bueno este punto porque te permite sumar y acercarte a los de arriba. Me llevo que el equipo ha competido, cosa que no hicimos en otra salida ante un rival con todos mis respetos inferior al de hoy (en referencia al Talavera)". Llamando a pensar ya "en el Mérida", Agné espera que "en la próxima salida (en Don Benito) sea el día de la victoria".

Preguntado sobre el déficit del Córdoba CF en cuanto a posesión de balón, Agné ha respondido que "el rival te juega y te exige. La primera parte ha sido más igualada en cuanto a la posesión, pero el peligro todo el tiempo era del UCAM, a excepción de nuestro gol y de la jugada clarísima de Javi Flores antes del descanso". Reconociendo que "no somos un equipo que tenga tanto músculo como el UCAM", Agné ha reflexionado que "si no somos capaces de tener el balón, tenemos que competir defendiendo. En ese sentido hemos estado bien".

El míster del Córdoba CF ha incidido en este punto, al afirmar que "no podemos competir ante equipos con músculo como el UCAM a base de músculo, porque no lo tenemos. Es algo que tenemos que ir corrigiendo como visitantes porque, al final, es el balón el que nos tiene que ordenar y hacer crear ocasiones de peligro".

Bajo su criterio, "en la segunda parte hemos controlado mejor en defensa que en la primera, con excepción de algunas llegadas por fuera cuando nos han exigido mucho, y de un error puntual de Becerra que ha dejado un balón en la frontal".

Finalmente, ha valorado de forma positiva la actuación de Djetei, que ha jugado con una tarjeta amarilla desde el minuto 38. "Le he visto un comportamiento muy inteligente. Los centrales tienen que estar acostumbrados a veces a convivir con una tarjeta. Y contra un rival tan difícil como Aketxe es complicado. En ese sentido estoy muy contento con Djetei porque ha sido capaz aguantar esa exigencia siendo consciente de que tenía una tarjeta". Incluso, ha destacado que "Djetei es de los pocos que sí tiene mucho músculo, es fuerte y en las disputas ha podido competir con Aketxe".