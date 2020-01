Agné: "La fe es lo que hace a un equipo campeón"

Raúl Agné se mostró "contento" e incluso "muy cachondo" por la victoria del Córdoba CF en el campo del Recreativo Granada y la posterior celebración con los 200 aficionados blanquiverdes desplazados al Nuevo Los Cármenes. El entrenador del equipo blanquiverde aseguró, en rueda de prensa, que "siempre te da un subidón ver así a la afición".

El técnico aragonés cree que "por eso este club es tan grande, y por eso estamos obligados a dejarnos el alma hasta el final cada partido", ya que "esta gente paga y hace un esfuerzo por venir aquí, estamos en un club con un sentimiento muy grande que se expresa en cada partido". De hecho, agradeció el apoyo de los hinchas blanquiverdes y les dedicó la victoria.

Por otro lado, Agné reconoció que no fue el mejor partido de su equipo. "No estuvimos bien con balón, perdimos muchos balones fáciles no forzados en el centro del campo, a veces se dan así los partidos, en la segunda parte estuvimos un poco mejor", reconoció. Aunque argumentó que el filial del Granada "tampoco nos sometió demasiado, tuvo alguna aproximación, especialmente por nuestro sector izquierdo, y entonces pusimos a Zelu ahí".

Ese cambio táctico llevó a Javi Flores, que en la primera parte actuó en banda izquierda, a una posición más centrada por detrás del punta. "Pusimos a Javi por el centro para buscar más creatividad en esa zona y justo en ese momento se elevó como Santillana y metió un gol por toda la escuadra, nos salió bien ese cambio táctico", dijo el de Mequinenza. Este afirmó que, tras "un golpe muy fuerte" por los dos puntos perdidos en la última jugada en el Nuevo Colombino, era aún más complicado "levantarte". Y más aún cuando "terminamos con dos chavales del B, uno de ellos un chiquillo de 17 años (Fran Gómez) que estuvo fantástico".

Con un equipo acuciado por las bajas y con solo 15 futbolistas de la primera plantilla, Agné destacó el esfuerzo de los suyos por encima de todo. "Todo eso suma, nos hace creer que somos un club por encima de cualquier individuo, la fe es lo que hace que un equipo salga campeón, el comportamiento de estos chavales es ejemplar".

"Tiene mucho mérito lo que está haciendo este grupo, insisten en la adversidad y actúan con fe, fue un partido de fe más que de juego", aseveró Agné. No obstante, no todo fueron buenas noticias para el aragonés. Reconoció que Luis Garrido "estuvo espeso, con el balón le costó mucho y sin balón se notó que le falta mucho ritmo de competición". Por ello, lo cambió tras el descanso.

Eso sí, se alegró de que, esta vez, al contrario que en Huelva, el Córdoba CF cerrase bien el partido. "De los errores hay que aprender, la mejor manera de cerrar un partido cuando vas 0-1 es hacer el segundo, y en esta ocasión con un golazo de Miguel (De las Cuevas), y ahí se terminó el partido

También puso en valor que se trata de la "tercera victoria en cuatro partidos de visitante, eso es muy importante, el equipo ya sabe ganar fuera de casa. Cumplimos con nuestra obligación y ahora toca pensar en Villarrubia antes de que entremos en una fase más dura del calendario".