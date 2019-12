Agné: "Irnos a las vacaciones en 'play-off' sería muy positivo"

El técnico del Córdoba CF, Raúl Agné, ha comparecido en sala de prensa tras el entrenamiento del primer equipo, que por motivo de las fuertes lluvias se ha desarrollado en el césped de El Arcángel, alrededor del terreno de juego. La ciudad deportiva, en algunas zonas inundada, no era apta para la práctica deportiva.

Agné ha explicado que "hemos intentado ir a la ciudad deportiva, pero estaba todo inundado y al ser viernes y entreno de recuperación, hemos podido hacer algo en la parte interior del estadio y dentro del césped, corriendo un poco".

El preparador aragonés ha tratado los siguientes temas en su comparecencia:

El Marbella, "el mejor rival del momento"

"Estos partidos me gusta jugarlos de local. De visitantes la gente está pensando en las vacaciones y no me gusta. De local, con el calor de tu gente, por la repercusión del resultado final, ya que irnos a las vacaciones en situacion de play-off sería muy positivo. Lo afrontamos con mentalidad y concentración máximas. Me da mas tranquilidad poder jugarlo en casa que no de visitante. Espero que se vea un gran partido de fútbol, creo que viene el mejor rival del momento en cuanto a fútbol y en cuanto a equipo, en el escenario ideal. Espero que se vea un gran partido de fútbol y que nos llevemos los tres puntos".

La importancia del partido ante los marbellíes

"Son los partidos que queremos jugar. Estoy convencido de que ellos también nos respetarán mucho como nosotros a ellos. Un partido complicado, largo, y donde los pequeños detalles y los errores

puntuales lo van a decidir".

La llegada de los nuevos gestores de Infinity

"Yo atiendo a cómo intentar jugar para ganar el partido. La idea seguirá siendo la misma, ser dominadores, pero ante un rival complejo y que de 36 partidos con este entrenador solo ha perdido dos. No se descomponen en ningún momento. Pero mas allá de los nuevos propietarios, nuestra obligación es sacar el partido adelante. Y si, a la vez, le damos una alegría a ellos, pues mejor".

El factor climático y la enfermería



"Dicen que no va a llover el domingo, esperemos que sea así, si no el espectáculo no sería el mismo. Sobre las bajas, a día de hoy está todo el mundo bien".

La primera reunión con el nuevo presidente, Abdulla Al Zain

"Nos han dado ánimo, nos han agradecido el trabajo hecho hasta ahora. Todo han sido buenas palabras y buenas intenciones, están cumpliendo con hechos y esperemos que esto dure mucho en el tiempo".

La derrota copera ante el Sanse

"En ningún momento fuimos a tirar la Copa. Fuimos con todos jugadores de la primera plantilla menos Antonio y Fran. Pero si queréis dirigir esa derrota hacia alguien, me la como yo. Pero en cuanto acabó el

partido vi el clásico y luego me puse a pensar en el Marbella".

Mercado de invierno

"Cuando acabe este partido empezamos a hablar del mercado de enero. Tengo muy claro lo que quiero, desde hace mucho tiempo, cuando llegue el momento lo veremos".