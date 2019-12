Agné, Imanol y Owusu, los nombres propios del Córdoba CF ante la Balona

RAÚL AGNÉ / CONFIANZA

El equipo parece haber aprendido ya a lo que juega

No es un concepto que no haya que valorar: este Córdoba CF de Raúl Agné parece haber aprendido ya a lo que juega. Cuando toca construir desde atrás lo prueba y no en pocas ocasiones lo consigue. Sin embargo, cuando este Córdoba CF se afana en protegerse, trabajar en mediocampo e intentar salir al contragolpe, también lo sabe hacer. No solo en la ejecución, sino también en el momento de partido que lo requiere. Raúl Agné ha conseguido evolucionar al equipo y tan solo le falta algún reajuste y, al menos, cuatro refuerzos, uno o dos de ellos para el ataque, claramente.

IMANOL GARCÍA / EL MEJOR

Otra buena actuación y, además, coronada con un gol

Ya la pasada semana, ante el Atlético Sanluqueño, fue el mejor de los blanquiverdes en un partido en el que derrochó esfuerzo, llegada y asociación con los compañeros. Ayer, en La Línea de la Concepción, volvió a ser el destacado de este Córdoba CF en evolución. Se encuentra más cómodo con un pivote o mediocentro a sus espaldas, ya que su trabajo sin balón surte más efecto y, además, demuestra tener llegada al área rival. Tanta, que anotó el gol del triunfo ante los blanquinegros y confirmó que su línea continúa siendo ascendente. El navarro es ya un pilar del equipo.

OWUSU / SOLO LE FALTÓ ANOTAR

En una demarcación que no es la suya, pero con otros aires

Quizás otro de los nombres a destacar de este Córdoba CF de Raúl Agné sea Owusu Kwabena. El ghanés desesperaba en la primera mitad de esta primera vuelta: sus regates, sus desbordes, su habilidad era algo bueno para el equipo, pero el abuso de estos terminó por desquiciar al propio equipo e incluso a él. Tanto antes de irse a la Copa África sub-23 como a su regreso, parece que el de Mequinenza lo ha metido en vereda. Se le ve mucho más asociativo, no se la juega siempre y parece discernir cuándo toca y cuándo no. Ayer solo le faltó anotar en una buena actuación.