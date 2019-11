Agné: "Hemos generado muchas ocasiones desde el balón"

El técnico del Córdoba CF, Raúl Agné, ha valorado positivamente la victoria de su equipo ante el Villarrobledo (2-0) en El Arcángel. "Estoy contento con todo el equipo, hemos manejado el balón, llevado la pelota de uno a otro lado, generado muchas ocasiones de gol y, lo mejor para mí, que hemos sido reconocibles".

Agné ha añadido que "hemos optado por el juego. Balón desde atrás, generando superioridades desde atrás. Si me voy al carajo me voy con esto, y ellos igual. Así iremos, hay veces que irá mejor y otras peor. Hemos hecho más pequeño de lo que es al rival con la pelota".

En ello ha hecho mucho énfasis el técnico aragonés, ya que "nosotros no podemos andar transitando por los partidos sin ser reconocibles. Quiero elegir una dirección que creo que es el balón, ser protagonistas con el balón, que es lo único que ordena el juego". Por ello, Agné ha puesto "a los jugadores que técnicamente son mejores y Javi Flores es diferencial entre estos jugadores. Tiene un talento individual en situaciones como el primer gol, que solo jugadores como él son capaces de hacerlo".

Sin embargo, el entrenador del Córdoba CF se ha lamentado de la falta de eficacia de sus delanteros, que impidió que el marcador hubiera sido aún más holgado. "Espero que en el futuro partidos como el de hoy acaben con un resultado más amplio a favor". Aunque, eso sí, ha recalcado todo lo positivo que ha hecho su equipo. "Hemos desordenado al rival desde el balón, sumando pases y consiguiendo llegar al área rival con ventaja. Más allá de si se ha fallado me quedo con que se ha generado, y tras perder el balón hemos sido agresivos para recuperarlo. En ese sentido hemos sido agresivos y hemos dado un paso adelante", ha reflexionado Raúl Agné.

Obviamente, se le ha cuestionado por todos los problemas económicos y extradeportivos que rodean al Córdoba CF. Agné ha respondido que "nosotros hemos hecho nuestro trabajo", ya que "el ruido no lo podemos controlar, solo podemos hacer esto, es la manera de reivindicarnos". Y ha puesto en valor que "ningún jugador ha puesto ningún pero en nada, es un grupo muy sano y que en ese sentido me da muy buen rollo".

Respecto al recibimiento de la afición en las cocheras, Agné ha agradecido tal acogida, afirmando que "es una satisfacción". Sin embargo, no ha querido mojarse al respecto de la posterior manifestación. "La gente es libre de expresarse como quiera, dentro del respeto. Faltaría más que no se puedan expresar".

"Llevo aquí dos semanas, dos partidos de local. No recuerdo ninguna vez que esta afición se pusiera se pusiera de culo con el equipo cuando he venido como rival. Es una afición fantástica. Han estado con nosotros en todo momento. Desde los chavales del fondo, que son el pulmón de la grada, hasta toda la gente que ha venido", ha añadido Raúl Agné.

Finalmente, ha analizado la labor de dos jugadores en concreto. De Víctor Ruiz, que ha actuado de lateral izquierdo, el aragonés ha comentado que "ha cumplido bien, con pierna natural en esa posición, lo que nos ha dado más juego".

Respecto a De las Cuevas, Agné ha indicado que "si fuera el De las Cuevas de Primera no estaría aquí. Sé que físicamente no puede esprintar, ha perdido esa capacidad, pero me da calidad y capacidad de asociarse. A él le pido que nos dé continuidad con balón y ha hecho un buen partido como todos. Pero es mayor y se cansa, nos pasa a todos".