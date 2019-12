Agné: "Ha sido un quiero y no puedo"

El técnico del Córdoba CF, Raúl Agné, indicó al término de la derrota copera ante el Sanse (2-0) que "no lo hemos sabido hacer mejor, no puedo reprochar actitud ni ganas, ha sido un quiero y no puedo más que otra cosa".

El preparador aragonés afirmó que "nos han dado la iniciativa y la hemos tenido hasta tres cuartos de campo. A partir de ahí necesitas de mucha calidad, y es donde nosotros pecamos de falta de calidad y de criterio. Y la gente de arriba estaba demasiado de espaldas a la portería y tanto de espaldas no se puede jugar, y menos cuando te toca atacar".

Agné, que felicitó al Sanse por ser "el justo ganador", explicó que "hasta la jugada del primer gol el partido estaba igualado, pero ese gol en el minuto 41 les puso el partido a favor. En la segunda parte lo hemos intentado, pero nos ha faltado calidad y recursos para igualar el partido o forzar algo más".

Cambios en el once

Además, sobre la revolución hecha en el once para el enfrentamiento copero, el de Mequinenza aseguró que "no me arrepiento, al revés, los partidos están para disponer de las plantillas, haré las valoraciones y el análisis pertinente, pero son jugadores de la plantilla del Córdoba CF y confío en ellos". Eso sí, acto seguido dijo que "uno donde tiene que hablar es en el campo".

El mercado invernal y el Marbella en Liga

"Ya hace tiempo que tengo claro para dónde queremos ir. Pero somos el Córdoba CF y estamos obligados a ganar siempre, y veníamos aquí a ganar", manifestó Agné sobre el mercado invernal, quien añadió que "yo he sido futbolista y sabía cuando jugaba bien y cuando jugaba mal. Supongo que ellos sabrán hoy quien ha jugado bien y quien ha jugado mal, pero no puedo decir nada respecto al mercado invernal, porque no iba a sacar conclusiones con este partido. Borrón y cuenta nueva y tenemos muy poco plazo para pensar en el Marbella, un partido muy importante para nosotros".

Finalmente, dijo estar "encantado" de "poder centrarme en la Liga, lo que no quiere decir que me haya gustado perder. Ahora toca centrarnos solo en la Liga. Estamos en una línea ascendente y esperemos darle continuidad".